Leinslie-Walsøe i scoringshumør mot Vuku 2/Leksdal 2

Vuku 2/Leksdal 2 måtte seg seg slått 4-5 da Preben Leinslie-Walsøe ledet an med to mål for Hegra i seriepremieren i 6. divisjon, Trøndelag - Avdeling 2 mandag.