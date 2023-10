Dobbel fra Sigrid Hveem Karlsen for Sverre 2 / Nessegutten 2

Sigrid Hveem Karlsen ble med sine to scoringer den store helten for Sverre 2/Nessegutten 2 i 2-0-seieren over Hegra/Skjelstadmark i J13 2. divisjon, Avdeling 2 - Høst onsdag.