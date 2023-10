Eline Waclawczyk Lian avgjorde for Hegra

Eline Waclawczyk Lian sto for den avgjørende scoringen for Hegra i 2-1-seieren over Sokna på Hegra Sparebank stadion i J14 2. divisjon, Avdeling 2 - Høst fredag. Dette var sesongens første tap for Sokna.