Nettsus for Rikke Emilie Berg Finsmyr

Rikke Emilie Berg Finsmyr førte an med to mål i 4-1-seieren over Levanger 2/Sverre 2/Skogn 2 i J17 2. divisjon, Avdeling 1 - Høst. Leksvik 9er har tatt poeng i de siste seks kampene.