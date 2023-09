Dobbel fra Bolme for Rindal

Sondre Næss Bolme sto fram med to mål da Rindal vant 5-2 over Trygg/Lade 2 i 5. divisjon, Trøndelag - Avdeling 2 i fotball for menn søndag. Rindal har tatt poeng i de siste fem kampene.