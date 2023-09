Sverresborg 2 slo Bjørgan / Åfjord 2 i målfest

Sverresborg 2 lå under med to mål, men snudde kampen og vant 4-2 i 6. divisjon, Trøndelag - Avdeling 3 i fotball for menn. Bjørgan/Åfjord 2 har gått poengløse av banen i to strake kamper.