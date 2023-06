Gimse 2 / Melhus 2 slo Tynset 2 i toppkampen

Mohammed Atto ledet an med to mål i 5-1-seieren over Tynset 2 i G16 2. divisjon, Avdeling 5 - Vår. Gimse 2/Melhus 2 har vunnet sine fire siste hjemmekamper.