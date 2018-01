Gode vibber tross dårlig signal på Jeløy Radio

Aojie (29) har allerede doktorgrad, men synes selv at han er litt sent ute

Det pågår visst store ting i norsk politikk om dagen. På Hotell Jeløy Radio utenfor Moss sitter tre partier samlet for å gi landet en ny regjering. På sine hjemmesider presenterer hotellet seg som et lite sted for store tanker og små gleder. Om forventningen om store tanker innfris vites ikke, men forhandlerne kan i alle fall ikke klage på manglende arbeidsro.

Det har ikke vært plass til stort annet enn Arbeiderpartiet, Trond Giske og #metoo i mediene den siste måneden. Bunnen ble (kanskje?) nådd da Ap så 20,1 prosent-tallet i hvitøyet på en måling hos NRK denne uka. Erna Solberg og hennes borgerlige venner kan kose seg med rent flertall på meningsmålingene, uten å ha avslørt så mye som et komma fra sin nye regjeringsplattform. Det er en så «flying start» på en regjeringsperiode at det i seg selv burde være litt bekymringsfullt.

Da virker det lettere å fastslå at Jeløy er stedet for små gleder. Det virker så fredfullt og koselig rundt forhandlingsbordet at man kan mistenke at mye ble lagt på plass i sonderingene før jul. Det eneste som er lekket ut, er bilder forhandlerne selv deler for å vise hvor hyggelig de har det.

Med partiet Venstre skal man aldri si aldri, men det skal svært mye til at de ikke blir enige, sannsynligvis allerede i løpet av uka. I helga er partienes landsstyrer bedt om å holde seg i beredskap for å godkjenne forhandlingsresultatet. Det er ventet at den nye regjeringa presenteres på slottsplassen 19. januar.

Hva slags politikk regjeringa skal føre, snakkes det forbausende lite om. I fire år har gjennomgangstonen vært hvor forferdelig det er at Venstre støtter en regjering med Frp og Sylvi Listhaug. Når de nå sitter og forbereder sitt inntog i den samme regjeringa, er det taust som graven. Det er flere signaler å høre fra Sivilforsvarets varslingsanlegg om dagen enn fra Jeløy Radio.

Kranglinga de siste fire årene har gitt inntrykk av en politisk avgrunn mellom Venstre og Frp. - Det verdimessige spriket mellom Venstre og Frp er betydelig. Og det har ikke blitt mindre, uttalte venstretopp Erling Moe for nøyaktig en måned siden. Sannsynligvis har Venstre allerede betalt kostnaden for å lefle med Frp. Nå er tiden kommet for å hente ut noen gevinster.

Kanskje har forskjellene mellom partiene blitt dyrket vel mye i ordskiftet. Mye har handlet om miljø og innvandring. Og Sylvi Listhaug. I jula fikk venstrefolk marsipangrisen i vrangstrupen da Frp-nestleder Per Sandberg uttalte at han og Trine Skei Grande ofte taler med én tunge. Han sa at Frp har mer til felles med Venstre enn med regjeringspartner Høyre, en tanke som nok har vært ganske fjern i Venstre. Han nevner områder som næringspolitikk, små og mellomstore bedrifter, modernisering av offentlig sektor og velferd. Venstre og Frp er eksempelvis de to eneste partiene som har våget å snakke om kutt i sykelønnen.

De to partiene kan finne hverandre på flere områder. Venstre har gjort mange vedtak som plasserer dem som det mest verdiliberale partiet i Norge. Ja til eggdonasjon, altruistisk surrogati og debatt om aktiv dødshjelp. Sistnevnte ble avvist, men det er bare i Venstre og Frp at aktiv dødshjelp er et tema som debatteres. I verdisaker står Høyre ganske alene som et konservativt parti.

Også i synet på søndag og skjenking, kan liberalistene i Venstre og Frp finne tonen. Venstre vil la kommunene bestemme både når butikkene skal være åpne og tidspunkt for salg og skjenking av alkohol, uten statlige begrensninger. Problemet er at der Venstre og Frp finner sammen, kan de forsure forholdet til Kristelig Folkeparti kraftig. Uansett hvor god stemninga blir på Jeløya, må partiene føre en politikk som KrF kan leve med.

Det hjelper lite å etablere noe så sjeldent som et lykkelig trekantforhold om ikke også fjerdemann er noenlunde fornøyd.