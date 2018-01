Hvorfor grep ingen inn tidligere?

Da Churchill sa «we don't want to get namsosed again»

Saken oppdateres.

Det er trist å se at seksuell trakassering har vært så utbredt i det politiske miljøet. Avsløringene er likevel nødvendige, om de er aldri så smertefulle.

Sju av de ni partiene på Stortinget har ifølge Dagens Næringsliv siden 1. desember fått inn nye varsler om seksuelt krenkende oppførsel. Partiene er blitt rammet av skandaler som viser at uakseptabel oppførsel er jevnt fordelt over det politiske spekteret. Det ser også ut til at partiene tar sakene på stort alvor og at de er klar over hva som er aller viktigst: De som har varslet om vonde opplevelser, må behandles på best mulig måte.

Politikere som oppfører seg seksuelt upassende, er ikke noe nytt. Offentligheten har fått høre om flere slike tilfeller tidligere. Det store tankekorset er at det måtte en internasjonal kampanje til før bølgen av avsløringer kom. Metoo har fått så store konsekvenser at det faktisk er snakk om et tidsskille i norsk politikk.

I minst to av tilfellene som har vært omtalt i det siste, sakene rundt Trond Giske og Unge Høyre-lederen Kristian Tonning Riise, har den uakseptable oppførselen vært kjent i lang tid. Det er grunn til å spørre hvorfor ingen har grepet inn tidligere. Høyre innrømmer at de har sviktet grovt i behandlingen av tidligere varsler.

Mye tyder på at uakseptabel oppførsel av seksuell karakter i mange år er blitt stilltiende godtatt, eller i hvert fall blitt sett gjennom fingrene med. I så fall har det vært snakk om en ukultur som på dette området har gjort seg gjeldende i mange politiske partier og også i samfunnet forøvrig. At ledere ikke for lengst har stoppet menn som har oppført seg uakseptabelt overfor yngre kvinner, er en skamplett som vil hefte ved norsk offentlighet i mange år.

Når oppgjørets time nå er kommet, må ledelsen i de ulike partiene holde hodet kaldt og opptre med klokskap. Rettssikkerheten og personvernet til dem som har opptrådt uakseptabelt, må ivaretas. Samtidig må alle huske at det er de som er blitt utsatt for uakseptabel oppførsel, som har det aller vanskeligst.

