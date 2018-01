En god start for Venstre i regjering

Saken oppdateres.

Da den første Solberg-regjeringa la fram sin politiske plattform, var det én ting som virkelig skuffet. Av de åtte satsingsområdene som ble trukket fram, var ikke klima og miljø verdiget en plass blant disse. Nå har omsider «verdens viktigste sak» fått en helt annen status, og det alene er grunn til at Venstre bør være fornøyd nå. At Lofoten og Vesterålen holdes fri for oljevirksomhet i hele perioden var kanskje som ventet, men er like fullt en viktig symbolsak. Et vel så viktig prinsipp er at så mye som mulig av klimautslippene skal tas hjemme. Det må ha kostet noe for Venstres regjeringspartner Frp å åpne for å øke klimaavgiftene, blant annet på diesel.

Ikke like imponerende er det at elbilfordelene bevares. Det er en enkel måte å betale seg ut av klimaproblemene, men nok er det neppe. Venstres forhandlere har uansett grunn til å unne seg en flaske økologisk champagne. Hvis det finnes. Det skjemmer ikke resultatet at Venstre har lyktes med å avvikle pelsdyrnæringa. At det er en regjering med Høyre og Frp som får slutt på seigpininga av ei kontroversiell næring som ikke har framtida for seg, sier ikke lite om kraften som kan ligge i et lite parti.

At Venstre lykkes så klart med å gjøre regjeringa grønnere, er ikke så oppsiktsvekkende som det en gang var. Tida jobber for miljøsaken. Det siste års sjokknyheter om konsekvensene av plast i havet har vært en øyeåpner for langt flere enn typiske miljøvernere. Tonen er blitt en annen i store deler av Frp enn mange tror. Like fullt vil Norges klimainnsats tjene på å få et parti i regjering som brenner for miljøsaken, som ikke bare lunter etter fordi man må.

Det var to andre gjennomslag Venstre måtte ha. Venstreleder Trine Skei Grande har snakket om skole og barnefattigdom på innpust og utpust det siste året. Nå kan hun vise til gratis halvdagsplass i SFO for lavinntektsfamilier, rusreform, bedre videreutdanning av lærere og en såkalt inkluderingsdugnad. Om dette er nok til å gjøre regjeringa rausere, gjenstår å se.

Da er det vanskeligere å se hvem som har mest grunn til å være fornøyd med innvandringspolitikken. Her er det øynene som ser og resultatet høres helt forskjellig ut i Siv Jensen og Trine Skei Grandes munn. Frp-lederen skryter av raskere retur, strengere krav til familiegjenforening og norsk statsborgerskap, forbud mot nikab og burka, kamp mot tvangsekteskap og strengere praksis av dem som ikke har rett til opphold.

Samtidig kan Venstre vise til en mildere håndtering av de svakeste, gjennom å slå fast at hensynet til barns beste må vektlegges i alle saker. I dette ligger blant annet bedre oppfølging av enslige mindreårige, raskere bosetting og etablering av omsorgssenter i hjemlandet. Flere kvoteflyktninger og lettere å få arbeidstillatelse for asylsøkere er venstreseire som også Frp kan leve med. Tiltakene som skal sikre bedre integrering er det nesten umulig å være uenig i, uavhengig av hvor streng innvandringspolitikk man støtter. Men det er ingen dristig spådom at regjeringa fortsatt vil få litt å bakse med på bakrommet, med eller uten Sylvi Listhaug som ansvarlig statsråd.

Frp har ingen grunn til å henge med hodet over innvandringspolitikken. I tillegg er reduserte skatter og avgifter viktig for partiet. I statsbudsjettet lyktes de med å fjerne maskinskatten, selv om prislappen ble høy. Nå reduserer de i den forhatte eiendomsskatten, en viktig milepæl for partiet.

Ingen snakker om hva Høyre har fått gjennom. Den store vinneren er likevel statsminister Erna Solberg. Hennes drøm om en utvidet regjering er gått i oppfyllelse. Nå gjenstår bare Kristelig Folkeparti. Det virker ikke som noe lokkemiddel å utvide åpningstidene for alkoholsalg i butikkene, men noe må da også KrF lykkes med å stoppe. Regjeringsplattformen er på 84 sider, og det gjenstår mye å finlese. Det vil ikke forundre meg om KrF vil fortsette å spille en avgjørende rolle innen landbruks- og distriktspolitikk. Nå må det sies at prislappen på denne plattformen virker dyrere enn jeg tror Høyre-strategene er bekvem med, og dyrere blir det nok dessverre før politikken har fått flertall på Stortinget.

For Høyre må det bety enormt at Solberg hylles for sine lederegenskaper. De siste ukene har vist at verdien av lederskap i politikken ikke kan verdsettes høyt nok. I motsetning til i Arbeiderpartiet, som lekker som en sil, har oppsiktsvekkende lite kommet ut fra forhandlingsrommet. Det er et sunnhetstegn og vitner om godt forhold mellom de tre partiene.

God stemning, full enighet og rent flertall på meningsmålingene er en svært god start for den blågrønne regjeringa. Det gode utgangspunktet bør de forvalte godt. Herfra venter motbakkene.