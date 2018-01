Campus gir en unik mulighet

All grunn til å juble over campus-vedtaket

NTNU skal samles ved Gløshaugen, og regjeringen har avgjort hvordan rammene blir. Det de legger fram, overgår forventningene. De sier ja til 92 000 kvadratmeter nybygg og går inn for at 45 000 kvadratmeter av dagens lokaler på Gløshaugen kan bygges om. I tillegg vil regjeringen samle de kreative fagene som i dag er spredt omkring i byen, i et såkalt Kam-senter ved Gløshaugen. Nye magasiner ved Vitenskapsmuseet inngår også i planen.

NTNU får nesten hele ønskelista oppfylt. Rammene inneholder riktignok ikke nye utstillingslokaler for Vitenskapsmuseet, og de legger ikke til rette for en så sterk vekst i antall studenter som universitetet ser for seg. Men utbyggingen er så gigantisk og kostbar at ingen i realiteten hadde regnet med at absolutt alle ønsker ville bli innfridd.

NTNUs ledelse fortjener anerkjennelse for at de har skapt forståelse helt til topps i regjeringen for at en ny campus er en investering som angår hele Norge. Regjeringen skal også ha honnør for at de tenker framtidsrettet, blant annet ved å gå inn for at de kreative fagene blir samlet ved Gløshaugen.

Tverrfagligheten som det på denne måten blir lagt til rette for, kan vise seg å bli mye verdt for Norge når vi går inn i ei framtid der det blir behov for omstillinger og kreativ tankegang.

Når regjeringen nå har gitt klare og generøse rammer for utbyggingen, hviler et tungt ansvar på NTNU og byens politiske ledelse. De må komme til enighet om å utforme et universitetsområde som både skal bli en forsknings- og utdanningsinstitusjon på høyt, internasjonalt nivå og en verdi for byen.

Bygging i Høyskoleparken blir ett av flere stridstemaer. Spørsmålet om NTNUs tilstedeværelse på Kalvskinnet må også diskuteres, selv om det aller meste av utbyggingen skal skje fra Gløshaugen og vestover.

Mulighetene er store. De bør brukes til å skape en vital bydel rundt Elgeseter og et universitet Trondheim og Norge kan være stolte av.

