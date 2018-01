Kvinnene tar opp Oscar-kampen

Fryktkultur og utskjelling er et dårlig virkemiddel for å rekruttere de beste

Saken oppdateres.

Årets Oscar-nominasjoner som ble offentliggjort tirsdag ettermiddag byr som vanlig på gleder og skuffelser. Nær sagt som vanlig nådde ingen norske filmer opp, mens svenskene gikk helt til finalen i kategorien for beste ikke-amerikanske film med Ruben Östlunds Cannes-vinner «The Square».

Det er nok en slags triumferende trøst for Östlund som tidligere i uka noe overraskende ble slått i kategorien beste film i svenskens Oscar, Guldbagge. Der gikk nemlig bestefilm-prisen til thrilleren «The Nile Hilton Incident» av Tarik Saleh. I Oscar får svenskene knallsterk konkurranse i et heat hvor russiske «Savnet» som får kinopremiere i Norge fredag er en av de svært gode konkurrentene.

Årets nominasjoner har flere signaler på at det er etterlengtet fornyelse på gang i Oscar-akademiet etter betimelig kritikk for at prisen i stor grad har vært stemt fram av aldrende hvite menn. Årets mest nominerte film er noe så sjeldent i Oscar-sammenheng som et romantisk fantasy-drama laget av en meksikaner mest kjent for å lage spektakulær horrorfilm.

Guillermo del Toros «The Shape Of Water» får norsk kinopremiere først 23. februar, men hadde alt i oktober norsk førpremiere på skrekkfilmfestivalen Ramaskrik på Oppdal. Filmen er nominert til pris for beste film, beste regi, beste kvinnelige skuespiller, beste birolle, beste manus og beste foto. Historien kretser rundt et mystisk eksperiment under den kalde krigen tidlig på 60-tallet, av en filmskaper som har så gode og forskjellige filmer som «Hellboy» «Pans labyrint» og «Crimson Peak» bak seg.

De ni filmene som er nominert til prisen for beste film, må være den beste og mest varierte lista i den kategorien på lenge. Forhåndsfavoritter som hevndramaet «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», krigsfilmene «Dunkirk» og «Darkest Hour», skrekkfilmen «Get Out» og Steven Spielbergs store pressedrama «The Post» fikk som ventet plass i den gjeveste kategorien. Det samme gjorde Paul Thomas Andersons «Phantom Thread».

Mer gledelig overraskende er det at det fantastiske italienske pasjonsdramaet «Call Me By Your Name» som får norsk premiere fredag og Greta Gerwigs oppvekstdrama «Lady Bird» også er nominert til prisen for beste film.

Gerwig er også nominert til regiprisen, som en av skammelig få kvinnelige filmskapere gjennom historien i den kategorien. Hun er faktisk bare nummer fem bak Lina Wertmüller («Seven Beauties» -1976), Jane Campion («The Piano» -1993), Sofia Coppola («Lost in Translation» -2003) og Kathryn Bigelow («The Hurt Locker» -2009). Bigelow er fortsatt den eneste kvinnen som har vunnet prisen.

Den største kvinnelige pioneren i årets nominasjoner er likevel Rachel Morrison. For første gang i historien er en kvinne nominert til Oscar for beste foto. Hun er helt fortjent nominert for Netflix-filmen «Mudbound» som gledelig og fortjent fikk ytterligere tre nominasjoner for sterk og god film om rasisme i Mississippi like etter andre verdenskrig. Mannen bak «Get Out», Jordan Peele er første afroamerikaner som er nominert til tre av de gjeveste prisene på en gang, for beste film, regi og manus.

I kampen om skuespillerprisene er Gary Oldman favoritt som Winston Churchill i «Darkest Hour», i sterk konkurranse med Daniel Day-Lewis i «Phantom Thread», unge fantastiske Timothée Chalame i «Call Me By Your Name» og Daniel Kaluuja i «Get Out». Sally Hawkins i «The Shape Of Water» får konkurranse både fra fremadstormende Margot Robbie («I, Tonya») og Saoirse Ronan («Lady Bird») og knallgode veteraner som Frances McDormand («Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» og Meryl Streep («The Post»). Det er 21. nominasjon(!) for Streep som alt har tre pokaler på hylla.

Mest skuffet er sannsynligvis teamet bak «Blade Runner 2049» som bare fikk tekniske nominasjoner, samt for foto. Den uavhengige filmen «The Florida Project» burde fått flere nominasjoner enn for birollen til Willem Dafoe. Mest imponerende nominasjon i birolle, er veteranen Christopher Plummer, som fikk den vanskelige jobben å erstatte skandaliserte Kevin Spacey etter at «All The Money In The World» egentlig var ferdig og klar for premiere. Filmen får norsk premiere fredag og Plummer er det beste ved filmen. Oscar blir delt ut for 90. gang 4. mars.

