Som liten var jeg flau. Nå har jeg endelig fått revansj.

Da jeg var liten skjemtes jeg skrekkelig over navet mitt. Sofie var det ingen som het. Alle jentene het Monika eller Vibeke eller et eller annet med Kristin. Det ble ikke bedre av at navnet hadde jeg etter bestemor. Men nå har jeg endelig fått revansj. I 2017 var Sofie Norges mest populære jentenavn. Jeg synes ikke det er særlig skremmende, men kanskje litt rart.

Navns popularitet har en tendens til å følge en 120-årssyklus. Det tanter og bestemødre heter, er sjelden kult. Navnet til avdøde oldemor derimot, synes vi egentlig er ganske fint. Sofie hadde sin storhetstid sent på 1800-tallet. Etter krigen og fram til 80-tallet, ble det svært lite brukt. En skjebne Sofie delte med blant annet Hanna, Amalie, Jenny, Hedvig og Emilie. Den sinte Tante Sofie i Kardemommeby skal vissnokt ha sin del av æren for at Sofie var ekstra upopulært. Så da kan dere tenke dere hvordan det var å hete Tone Sofie.

Jeg var ikke kjempestolt av Tone heller, som har hatt en helt annen formkurve. Da mine foreldre fant på det, var storhetstida kraftig på hell. Sent sekstitall var et toppår for Tone, og etter det falt populariteten som en stein. Ingen gidder å kalle de søte små for Tone nå. Det står faktisk listet opp som et vanlig, men sjeldent brukt navn på Statistisk sentralbyrås hjemmesider. En skjebne jeg deler med Gerd, Bente, Gunn, Torill, Anita, Britt, Mette og andre tante-navn. Vårt håp er at vi kan bli trendy om 70 år. Om vi lever så lenge.

Men det er ikke bare ulemper å ha foreldre som bommer kraftig på navnemoten. Det var aldri noen tvil om hvem som var henta i barnehagen. Hvem kommer når det i dag ropes på Nora, Sara, Emma, Maja, Ella, Leah og Oda? Jeg vet i alle fall hva min bestemor ville sagt om dagens mest populære navnevalg. Hundenavn.