NTNU må lage festival for hele byen

Trives ikke best i åpne landskap

Familie kjøpte hytte i Oppdal for 13 millioner

Gikk seg opp to plasser: Schmid på annenplass i Japan

Trondheimsmusikken ifølge Per Borten 4

Under - 30 grader i Trøndelag lørdag morgen

Fikk elg over panseret på Skovgård

DIREKTE: Se de norske friidrettsstjernene i aksjon under innendørs-NM

Mela (20) mener at tekst om angst og depresjon fint kan kombineres med lystige melodier

Når et godt rykte blir viktigere enn ytringsfriheten, er demokratiet i fare

«At britiske kongelige på besøk i Norge velger å kaste glans over en norsk tv-serie, kunne aldri ha skjedd før»

Jeg har nylig giftet meg. Mot min vilje. I en alder over 60 år er jeg blitt tvangsgiftet

Mela (20) mener at tekst om angst og depresjon fint kan kombineres med lystige melodier

Saken oppdateres.

Musikk- og vitenskapsfestivalen Starmus ble arrangert i Trondheim i juni i fjor. Selv om noen av de største navnene på programmet uteble, kom stjerner som Oliver Stone og Larry King til byen. Elleve nobelprisvinnere ble samlet på ett brett, og publikum fikk møte flere astronauter som har vært på månen.

Både NTNU og Trondheim kommune var etterpå enige om at arrangementet var en suksess. Publikumsoppslutningen var god, begivenheten fikk nasjonal oppmerksomhet og en rekke oppslag i internasjonale medier. Men samarbeidet mellom NTNU og de internasjonale arrangørene gikk ikke knirkefritt. Økonomistyringen var ikke god nok. Festivalen burde hatt bedre kjønnsbalanse, større faglig bredde og et musikktilbud som nådde ut til flere.

LES OGSÅ: NTNU har høye ambisjoner når de skal lage egen festival

Det er derfor en god løsning at NTNU nå velger å arrangere en festival på egen hånd. Hvis arrangementet skal erstatte Starmus på en tilfredsstillende måte, må de satse offensivt. Festivalen må konsentrere seg om fagområder der NTNU står sterkt. Teknologi som inngår i det grønne skiftet, hjerneforskning og havets muligheter er noen stikkord.

Festivalen trenger internasjonale toppnavn og et bedre kulturtilbud enn Starmus. Det blir avgjørende at arrangementet skaper engasjement blant barn og unge. Hvis festivalen når ut til en stor del av befolkningen og presenterer avansert vitenskap på en forståelig måte, vil Trondheim markere seg som en kunnskapsby på høyt, internasjonalt nivå.

NTNU sier selv at de har like høye ambisjoner som Starmus. Det er et godt utgangspunkt. Starmus fikk offentlige bevilgninger og sponsorinntekter på cirka 30 millioner kroner. Ti av dem kom fra regjeringen.

En ambisiøs festival der NTNU selv bestemmer innholdet, vil være en minst like god investering. Det vil overraske oss om regjeringen, som er opptatt av kunnskap og nyskaping, har en annen oppfatning.

LES OGÅS KOMMENTAREN: Bovim ga Starmus dødsstøttet da han ikke viste større entusiasme