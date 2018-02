Vi har betalt bompenger i seks år, men får ingen vei

Her er Brutterns plan for Bendtner og Søderlund

Vi har nå betalt bompenger i seks år. Høy sats. Politikerne i gamle Rissa kommune har lurt oss. De burde hatt trase for ny veg klar før det ble inngått forpliktende avtale om bygging av vei og bompenger. Meningsløst å begynne arkeologiske utgravinger etter mange år med bompenger.

Dette har vært bare rot fra ende til annen. «Ingen bompenger før Rissa får vei», sier to framtredende kommunepolitikere i Fosna Folket, 9. feb. 2010. Og så lar de seg avbilde på toppen av Skaret – og uttaler: «Vi begynner med Skaret». Etter at Reinsgrenda er skrinlagt. Så ble og Skaret skrinlagt. Stadsbygd kirke-Rørvik ble kortet inn til Stadsbygd kirke-Vemundstad. Den opprinnelige planen var Sund-Rørvik, og den sto først på prioriteringslisten til Fosenvegene.

Den har stått på de fleste valgprogrammer i Rissa og Stadsbygd etter krigen. Før krigen sto den på den såkalte Rode-planen, men det ble stopp da krigen kom. Så kom den på Norsk Vegplan i 1970 hvor den ble nevnt med ferdigstillelse i tredje planperiode ca. 1986. Forutsetningen har vært flat veg med tunneler langs fjorden. Heller ikke som bompengeprosjekt ble det veg, ikke engang etter 6 år med bompenger.

«Ingen bompenger før Rissa får vei». Rissa har fortsatt, etter seks år med bompenger, ikke fått veg. Noen politikere prøver seg med å si at Sørfjorden, Råkvåg og et par beboere i Haugsdalen tilhører Rissa, men den godtar vi ikke. Det er ikke Rissa, men egne bygder i Indre Fosen kommune. Det ble svidd av noen millioner bompenger til noe de kalte «oppgradering» av Rørvik ferjeleie i 2012 – alt til ingen nytte – penger «rætt i dass», som vi sier på bygda.

Jeg regner med at det ble brukt skattepenger til eventyret med gassferjene, penger det kunne blitt mye ny veg for. Det er tydelig at mye dysses ned. Det er nå på tide at Samferdselsdepartementet griper inn og rydder opp. Alt var bedre før da staten drev vegene som riksveger.

12. jan. ble det stadfestet – det blir ingen ny veg for bompengene vi nå har betalt i seks år, og fortsatt gjenstår mange år av bompengeperioden. En alvorlig sak hvor politikerne har lurt folket trill rundt.