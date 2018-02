Krangel som skader kampen mot overgrep

Så gode venner at dere fullfører hverandres setninger? Ikke så rart ifølge ny forskning

Det må gå an å ha to tanker i hodet samtidig. Det bør for eksempel gå an å tenke på andre enn seg selv

- Viktig å minnes at vi er to folk

Heiberg dropper OL for første gang på 26 år: – Jeg vil ikke utfordre skjebnen

Det nye fylkesflagget er ikke godt. Det går ikke bra å plassere en skjoldform midt på et hvitt laken

- Nok et bevis på at utbyggingen på Nidarø aldri burde vært igangsatt

Her blir verdens kraftigste romrakett skutt opp - med en Tesla om bord

Det må gå an å ha to tanker i hodet samtidig. Det bør for eksempel gå an å tenke på andre enn seg selv

Det nye fylkesflagget er ikke godt. Det går ikke bra å plassere en skjoldform midt på et hvitt laken

Her blir verdens kraftigste romrakett skutt opp - med en Tesla om bord

Saken oppdateres.

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) vil intensivere kampen mot seksuelle overgrep mot barn. Hele Norge håper hun vil lykkes. Vi mener alle at overgrep mot barn er avskyelige handlinger. Det er en av samfunnets aller viktigste oppgaver å hindre at det skjer.

Derfor er det synd at justisministeren insisterer på en ordbruk ekspertene tar klar avstand fra. Når hun tviholder på ordet «monster», kan det skade kampen hele Norge håper vi skal vinne. I stedet for å diskutere hvordan vi skal forebygge overgrep, har vi viklet oss inn i en ørkesløs krangel om ordbruk.

Sylvi Listhaug kunne selv avblåst «monsterdebatten» for flere dager siden. Hun har fått så mye motbør fra folk som vet hvordan kampen skal føres, at hun burde justert kursen. I stedet sier statsråden at det er helt riktig av henne å kalle overgripere monstre. Det virker som om hun ikke ser forskjell på hvordan hun kan uttale seg som statsråd og hva hun kan si til venner og bekjente i private sammenhenger. Det er også forskjell på å uttale seg som partipolitiker og som statsråd.

Likevel var Listhaug på ingen måte villig til å dempe ordbruken sin da hun besøkte politiet i Trondheim mandag. I stedet gikk hun til angrep på dem som kritiserer henne. Hun angriper så hardt at hun til og med beskylder kritikerne for å være mer opptatt av gjerningsmennene enn av ofrene.

Før hun gikk i møte med politiledelsen i Trondheim, sa hun at det hun kaller meningspolitiet og kommentariatet avsporer debatten. Denne gangen er det folk fra politiet og rettsvesenet som har stått for den skarpeste kritikken. Engasjementet har vært stort, også blant folk som vet at når Listhaug får kritikk, slår hun knallhardt tilbake. Oppslutningen øker, og tilhengerne hennes nøler ikke med å ta til motmæle i kommentarfeltene.

Andre mener det var hun som avsporet kampen mot seksuelle overgrep ved å bruke ordet monster. Som Elin Skjeltorp, daglig leder i Landsforeningen mot seksuelle overgrep, skrev i et leserinnlegg i Adresseavisen: «Dersom det er monstre du ser etter når du ønsker å hjelpe barn utsatt for pågående overgrep, vil du da greie å tro at det er den snille moren, den hyggelige naboen, den engasjerte treneren, den greie bestefaren?»

Et monster er ikke et menneske. Et monster er et fremmed, fryktinngytende vesen. Overgriperne er mennesker. De ser ut som deg og meg, til daglig oppfører de seg som deg og meg. De er ikke monstre. Dessverre, kan man si. Hadde de vært monstre, hadde det vært mye lettere å stoppe dem.

Å beskrive overgripere som monstre er også problematisk fordi barn kan bli mindre på vakt mot vanlige mennesker. Det kan skape forvirring hos barn at tilsynelatende helt vanlige mennesker, ikke monstre, utfører slike handlinger.

Listhaugs ordbruk er dessuten et brudd på grunnleggende prinsipper i den norske rettsstaten. Blant flere som har påpekt det er Geir Lippestad, som var Anders Behring Breiviks forsvarer, Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, og Tor Langbach, tidligere direktør ved Domstoladministrasjonen. De vet at i en rettsstat skal ingen, ikke en gang de verste forbrytere, fratas sine menneskerettigheter.

Flere politifolk har påpekt at slik språkbruk kan hindre etterforskningen og bryter med politiets retningslinjer. Tidligere politileder Ove Sem sa det til Adresseavisen lørdag. Politiinspektør Arne Johannessen har vært hard i sin kritikk. Ledende teologer har også kritisert justisministeren.

Mange andre har i ulike sammenhenger kritisert det de kaller Sylvi Listhaugs retorikk. Hun snakker på en måte som skaper sterke reaksjoner, enten det handler om å bære innvandrere på gullstol eller å slikke imamer oppetter ryggen.

I tidligere konflikter har det ofte handlet om en tydelig, politisk uenighet. Nå har Listhaug og kritikerne samme mål: Barn må ikke bli utsatt for overgrep. Derfor burde statsråden komme kritikerne i møte, slik at krangelen ikke ødelegger for kampen.

LES OGSÅ: Dyremishandling var et annet tema Listhaug snakket med politiet i Trondheim om