«Åh, herregud! Trur a’ at hu har blitt modell no, eller?»

Hvem har ikke kastet bort tid med å kritisere strømmen av perfekte fasade-bilder i sosiale medier? For vi med noen opptjente voksenpoeng og tilbøyelighet til misunnelse, liker å kritisere pene par med sine pene barn på den perfekte ferien. Vi vet selvsagt bedre. Har vi ikke hørt at forholdet skranter og at de har lån over pipa? Nei, det virkelige livet der i gården byr neppe på mange «Kodak moments». Hvem tror de at de er, egentlig?

Hilde Wedø og Silje Landevåg er to profilerte bedriftsledere i Trondheim som tror at de er noe. I en årrekke har de bydd på seg selv i både sosiale og tradisjonelle medier. Mens Wedø har bygd opp klesbutikken Carma i Midtbyen, er Landevåg gründer av Get Inspired, en nettbutikk som selger trenings -og fritidsklær. I tillegg til hardt arbeid, har god timing og personlig markedsføring vært oppskriften til suksess.

På hver sin kant, var de tidlig ute med å blogge og promotere fram produktene de selger i sosiale medier. Det gikk rett hjem til moteinteresserte kvinner. De bruker seg selv som modeller, og gir leserne et innblikk i livet som mamma og leder. De ble «Carma-Hilde» og «Get Inspired-Silje», og etter hvert ble de venninner. To misunnelsesverdige kvinner som tilsynelatende får til alt – samtidig som de ser «helt smashing» ut. Nå satser de imidlertid på å selge oss livet bak muddermaska i podkasten «Wedø og Landevåg - bak fasdaden». For som Hilde Wedø sier innledningsvis i første episode: «Det er mange fine bilder på Insta, men det er mye annet bak fasaden».

I podkasten forteller Carma-sjefen at det var først når hun, etter en lang dag på jobb, begynte å blogge om seg selv og klesbutikken at kundene virkelig fikk øynene opp for Carma. Responsen var enorm, hun havnet på bloggtoppen og kundene følte at de kjente både Hilde og de andre ansatte. Snart lyste ansiktet hennes også fra Adresseavisens forside. «Åh, herregud! Trur a' at hu e modell no eller?» var blant reaksjonene, minnes Wedø. Men det freidige motet har båret frukter. Butikken og nettbutikken omsetter for cirka 20 og 22 millioner kroner årlig, og Sparebank1 SMN kåret henne til årets kremmer i 2015.

«Jeg har aldri brydd meg om hva andre måtte tenke om meg», oppsummerer Wedø. Både hun og Landevåg har nemlig en ledestjerne i alt de gjør: Gi til enhver tid blaffen i janteloven. Skal du lykkes, må du ignorere hva andre måtte mene om deg. Som influensere, altså profiler med stor påvirkningskraft, har de mye makt. Er du en ung, ambisiøs og pen kvinne med makt, er dessverre baksnakkelser like opplagt som at sola står opp.

Parhestene snakker også forbildet Erna Solberg, om karriere, familieliv, fritid og trening. Hva får dem til å gråte? Hva irriterer dem i jobbsammenheng? Er silikonpupper et alternativ? På mange måter er de politiske ukorrekte og tør å si ting som få kvinner tør å si høyt. De synes det er digg med barnefri og shoppingtur til Paris. Silje Landevåg har tidligere uttalt at hun helt klart får mest respons og «likes» på Instagram-innlegg hvor hun er dønn ærlig på at hun som travel småbarnsmor innimellom trenger egentid som brukes til trening og venninner. «Happy mom, happy kids», er det noe som heter, men det klinger ikke godt i ørene hos mammapolitiet. Det samme politiet har en tendens til å glemme at hun har bygd opp et selskap som i dag omsetter for drøyt 124 millioner i året.

Det slår an når kjente og tilsynelatende vellykkede avslører at livet ikke er like plettfritt som imaget. Tv-profil Synnøve Svabø og moteprofil Vanessa Rudjord snakker rett fra levra i podkasten «Synnøve og Vanessa». P3-profil Christine Danckes podkast om angst ble også en umiddelbar suksess.

Mange av oss har noe å lære av Wedø og Landevåg. De har selvtillit og en slags amerikansk måte å tilnærme seg omgivelsene på. De heier fram hverandre og andre, og tar janteloven på «hel volley» for å nå nye mål. Og når målet er nådd, spanderer de en ny Gucci-veske på seg selv. Betalt med egne penger, selvsagt.