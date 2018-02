Den norske OL-syken

Saken oppdateres.

Hvordan kunne de legge OL til en bortgjemt krok i verden? At store norske prestasjoner avbrytes med reklame er intet mindre enn en skandale. Og hva skal vi med et reklamepakket kveldsshow på tv hvor vi møter en fnisende Fredrik Skavlan i stedet for besteforeldrene til Simen Hegstad Krüger?

Det er ikke bare i Sør-Korea at det blåser mot OL. Olympisk vinteridrett på tv får kanskje bedre enn noe annet fram hvordan Norge er et land med spesielt interesserte. Med noe varierende evne til å se oss selv utenfra.

Ut fra voksende raseri i kommentarfelt og på sosiale medier kan det virke som om en god del av de som er mest kritisk til NRK-lisensen også er blant de mest kritiske til at OL sendes på en reklamefinansiert kanal. Nesten like ille er hvor OL foregår.

Tidligere TV-profil Hallvard Flatlands utfall på Twitter om at: «Det er helt håpløst å legge et OL til en av verdens bortgjemte kroker», må være årets beste plassering av Norge som verdens navle på kartet.

Lærdommen så langt, av et vinter-OL et sted mange nordmenn fortsatt ikke kan uttale navnet på, er følgende: Vinter-OL bør arrangeres i Norge og sendes på NRK, med Hallvard Flatland som programleder for kveldsshowet. Gjerne hver gang. Koste hva det koste vil. Såpass har vi fortjent. Vi som vet hvor vi var da New York Times skrev om nordmenns forhold til da Oddvar Brå brakk staven.

