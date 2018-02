Tillitskrise i Arbeiderpartiet

Saken oppdateres.

De siste månedene har vi til fulle fått demonstrert at politikk ikke handler om juss, det handler om tillit. Selv om man ikke har gjort noe som er juridisk straffbart, kan man likevel ha opptrådt på en måte som svekker tilliten. Metoo-avsløringene har vist oss at tillit er politikerens aller viktigste valuta. Etikk og moral kommer også godt med.

Selv om Økokrim har henlagt Kystad-saken ut fra bevisets stilling, er ikke det ensbetydende med en renvasking av det som har skjedd i kulissene i Arbeiderpartiet. For snart ett år siden avdekket Adresseavisen at daværende Ap-topp Rune Olsøs arbeidsgiver Staur hadde inngått en avtale om at Olsø skulle bistå med å sikre at grøntområdet Kystad ble boligområde. Avtalen var verdt seks millioner kroner, og to millioner ble utbetalt til Staur før avtalen ble opphevet. Det er bekymringsfullt dersom politikere mener at denne saken ikke fortjener medias søkelys. Saken har allerede fått konsekvenser for Trondheim kommunes etiske regelverk. Som første kommune har Trondheim innført lobbyregister.

Økokrims etterforskning har vist at Aps gruppeleder Geir Waage ikke har snakket sant om sin kontakt med Rune Olsø. Waage har hele tiden benektet at han har snakket med Olsø om Kystad. – Jeg er så sikker som jeg kan bli på at han ikke har snakket med meg om Kystad, uttalte Waage til Adresseavisen 23. mars 2017. Nå viser Økokrims etterforskning at om ikke Waage snakket med Olsø om Kystad, så har de hatt en omfattende korrespondanse på epost og sms. Ikke nok med det. Waage har også latt Olsø formulere merknaden om Kystad, en merknad som førte til at Olsøs arbeidsgiver Staur kunne fakturere én million kroner til sine oppdragsgivere. Geir Waage viderebrakte Olsøs innspill til resten av Ap-gruppa som sine egne. Han informerte ikke om at det var Olsø selv som sto bak formuleringen.

Les sms-ene og e-postene mellom Geir Waage og Rune Olsø her.

Les Økokrims vedtak om henleggelse i sin helhet her .

Geir Waage erkjenner nå at han hadde kontakt med Olsø før det viktige bygningsrådsmøtet, som han tidligere «ikke husket». Dårlig hukommelse er åpenbart mer utbredt enn vi trodde hos politikere for tida. Waage sier nå at han lyttet til Olsø «slik han lytter til folk som har innspill i skole- eller eldresaker». Det er så naivt at man nesten ikke tror sine egne ører. Det er allment kjent at Waage og Olsø er nære personlige venner. Derfor har også Waage meldt seg inhabil under politisk behandling av saker tilknyttet Olsø. Waage vet også at Olsø har meldt seg inhabil på saker som omhandler grønn strek.

Til Adresseavisen sier Rita Ottervik at Waage skulle vært mer «årvåken». Årvåken? Det burde kime en diger alarmklokke i Waages hode. Istedenfor lot han Olsø selv formulere merknaden og presenterte den som sin egen. Ikke nok med det. Nærmest på instruks fra Olsø forsikret han seg om at Høyre støttet merknaden slik at den blir vedtatt. Det viser sms-kontakten mellom de to.

Rune Olsø har ikke lenger sentrale tillitsverv i Arbeiderpartiet. Han har søkt fritak fra bystyret denne perioden og trakk seg som kandidat til ledervervet for Trøndelag Ap. Situasjonen er annerledes for Geir Waage. Han er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet. Etter ordføreren er dette det viktigste vervet både i Arbeiderpartiet og i trondheimspolitikken. Ap har 41,5 prosent av velgerne i ryggen og er Trondheims mektigste parti. Det Ap bestemmer seg for, blir nesten uten unntak vedtatt politikk. Geir Waage har en betydelig maktposisjon, og er sentral i gjennomføringa av politikk i Trondheim. I denne saken har han vist sviktende dømmekraft. Alle kan gjøre feil, men Waage hadde stått seg på å vise mer ydmykhet og refleksjon rundt egen rolle. Skal man lære av sine feil må man først innrømme dem. Det er på grensa til pinlig når han gjør det til at spørsmål om demokrati at han lyttet til Olsøs innspill.

Geirmund Lykke (KrF) skal ha ros for å være forbilledlig tydelig i sin kritikk. – Det er forferdelig skuffende at Rune Olsø og Geir Waage har løyet om dette, uttaler han i Adresseavisen. Også varaordfører Ola Lund Renolen (MDG) er tydelig opprørt: – Det er særdeles uheldig, jeg vet nesten ikke hva slags ord som er riktige å bruke. Renolen ønsker en gjennomgang.

Ordfører Ottervik og samarbeidspartnerne på rådhuset har mye å snakke med Geir Waage om. Det er vanskelig å forstå at de kan ha tillit til en gruppeleder som viser så svak rolleforståelse og så liten evne til selvkritikk. Enten har ikke Waage forstått alvoret eller så vil han ikke innrømme sine egne feil. Begge deler er alvorlig for en politiker som skal ha vår tillit.

