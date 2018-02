Endelig norsk gull i humor

Saken oppdateres.

Februar 2018 vil bli husket lenge for rekordsanking av OL-medaljer i norsk vinteridrett. Når året skal oppsummeres, er jeg sikker på at det også er en annen begivenhet fra denne uka som vil stå seg godt og lenge: Et stykke fabelaktig norsk humor.

Mandagens premiere på Ylvisåker-brødrenes nye show «Stories From Norway» med episoden «Stupetårnet på Hamar», fortjener øyeblikkelig plass i katalogen over norske humorklassikere. Vi må mange år tilbake for å finne så originalt og sprudlende godt gjennomført komediekonsept her til lands. Etter slitasje og dalende kurve på duoens talkshow de siste sesongene, var første episode av «Stories From Norway» en uforlignelig oppvisning i satire med originalitet, musikalitet og varme.

Humor er en vanskelig sjanger. De siste åra har det her til lands, muligens drevet av publikumssuksessen til «Nytt på Nytt», vært mye satsing på talkshow. Den største suksessen til Ylvis, til fortjent internasjonalt gjennombrudd, var musikkvideoparodien «The Fox» fra 2013.

I likhet med «The Fox» var første episode av «Stories From Norway» regissert av trønderske Ole Martin Hafsmo. Han hadde også regi flere av episodene på en av de forrige norske humorklassikerne på tv av omtrent samme klasse og originalitet, «Ut i vår hage» fra 2003, på NRK.

Undersøkende musikal er Ylvis-etiketten på «Stories From Norway». Historien om stupetårnet på Hamar er et boblende eksempel på det. Intervju med lokalpolitikere og involverte om det skandaløse stupetårnet som skulle koste en drøy million og til slutt kom seg på nærmere 30 millioner kroner, blandes med sanger som dramatiserer og karikerer den utrolige historien.

I en «Les Misérables»-inspirerte scene tar motstanderne av stupetårnet til gata og synger at det bør brennes. Samtidig sliter aksjonistene med å finne et tidspunkt som passer, på grunn av barn som skal kjøres på trening, yoga-timer og FAU-møter. Et av mange gedigne høydepunkt i seriestarten, i herlig satire over dagens Norge.

Umiddelbart kan det virke uforståelig at de medvirkende i skandalen har stilt opp for å bli latterliggjort og parodiert. Det smått geniale med «Stories From Norway», er hvordan komedien og satiren til Bård og Vegard Ylvisåker klarer å formidle varme og sympati for de og det den driver gjøn med.

Det er langt mellom god eller banebrytende komedie, her til lands og internasjonalt. Komedie er dessuten en sjanger hvor kritikerne jevnlig overser kommende klassikere. «Norske Byggeklosser» fikk for eksempel svært blandet mottagelse da originalen med Rolv Wesenlund kom i 1972. VG ga en toer på terningen og kalte filmen et «klosset byggverk».

I år er det 25-årsjubileum for den beste filmkomedien de siste 25 år, «Groundhog Day», kalt «En ny dag truer» i Norge, med Bill Murray og Andie MacDowell. Nylig ble det laget en britisk musikalversjon av filmen om tv-værmannen som plutselig våkner til den samme dagen om og om igjen. Nå er det bred enighet om filmens klassikerstatus. Våren 1993 ga VG to på terningen og kalte den «fort sett og fort glemt», mens Adresseavisen mente filmen var en «temmelig tynn spikersuppe».

Ylvis-brødrenes «Stories From Norway» har fortjent høstet mange lovord og mange seere til TV Norge. En norsk filmkomedie har også hatt premiere denne uka. Til sammenligning viser den hvor vanskelig det er å lage god, slitesterk komedie. «Norske Byggeklosser» er en ny variant av 1972-filmen, med aktuelt forsøk på å skape komedie av norsk oppussing og utenlandske håndverkere.

I likhet med «Stories From Norway» har «Norske Byggeklosser» anno 2018 forbindelser til en moderne humorklassiker, «Ut i vår hage». Med sketsjer som om danskene som ikke lenger forstår hverandre og om aproposmusikk. Både skuespiller Atle Antonsen og regissør Arild Fröhlich var med på serien. De viser ikke mye av samme originalitet eller sprudlende lekenhet i «Norske Byggeklosser». God komedie er vanskelig. Derfor er det på sin plass å hylle «Stories From Norway» som beste norske komedie på år og dag.

