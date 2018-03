Underlig hvis ikke begeret snart er fullt

To OL-utøvere utestengt på livstid for seksuell trakassering

Saken oppdateres.

Det har vært en røff uke for regjeringen. Nei, det handler ikke om at de har sluppet opp for kaffe på budsjettkonferansen, men om justisminister Sylvi Listhaug. Forrige uke postet Facebook-siden hennes et bilde av fremmedkrigere i Somalia, med en tekst som sa at Arbeiderpartiet «mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Uansett hvordan statusen var ment, var den usmakelig. Den har også fått hatet mot Arbeiderpartiet som ulmer i ekstreme miljøer til å blusse opp. Ap-politikeren Tarjei Jensen Bech, som overlevde terroren på Utøya, forteller i Dagbladet at han har mottatt grov hets etter å ha uttalt seg kritisk om Listhaugs retorikk. Bech har blant annet fått en e-post der det står «Hvorfor døde du ikke din Ap kommunist». Underforstått: Han burde ha blitt skutt av Breivik på Utøya 22. juli 2011. Det er så grovt at ord blir fattige.

Noen mener Listhaug bevisst prøvde å fyre opp rabiate ekstremister. Det framstår som en urimelig beskyldning, men det fritar henne ikke for ansvar. Vi må kunne forvente større aktsomhet fra en justisminister enn dette.

Politikere fra Rødt til Høyre mente posten burde slettes, og at Listhaug burde si unnskyld. Det skjedde ikke. Flere kommentatorer mente at Listhaugs solokjør svekket statsministerens autoritet og at det var på tide med en mer «voksen» tone fra justisdepartementet.

Det var forrige uke. Så ble det verre. Mye verre.

Ifølge Dagens Næringsliv ba statsministeren Listhaug slette Facebook-posten flere ganger, samt beklage innholdet. Justisministeren gjorde ingen av delene. Posten ble først slettet da det kom fram at bildet av fremmedkrigerne ble brukt i strid med åndsverkloven. Det er ikke bare flaut for statsministeren, det gir også et tydelig inntrykk av at hun ikke har noen autoritet over Listhaug.

Det er ikke så vanskelig å forstå hvorfor forholdet mellom regjeringen og Listhaug har blitt som det har blitt. Listhaug er et av Frp's sterkeste kort. Hun har en høy stjerne i de innvandringskritiske miljøene. Det gir regjeringen mulighet til å mobilisere velgere som ellers ville ha holdt sofaen på valgdagen. Uten dem ville det blitt betydelig vanskeligere å holde på makten.

Det gjør det taktisk forståelig at Listhaug sitter trygt, selv om hun etter alt å dømme investerer mesteparten av lojaliteten sin i sitt eget sololøp, ikke i det regjeringsprosjektet hun er en del av.

Slaget mot Solbergs autoritet blir enda verre av at det var hun, ikke Listhaug, som endte med å unnskylde på vegne av regjeringen. «Jeg forstår at uttalelser fra statsråder i Regjeringen har vært sårende for mange. Jeg vil derfor si unnskyld på vegne av Regjeringen til de som vi har såret,» sa Solberg til Aftenposten onsdag, ledsaget av en forsikring om at Listhaug stiller seg bak unnskyldningen

Nå skal Stortinget vedta «sterk kritikk» mot Listhaug. I Politisk kvarter sa Solberg at Listhaug selv ville beklage Facebook-posten i løpet av dagen.

Hvis Listhaug beklager, kan det gi statsministeren noe av autoriteten tilbake. Spørsmålet er hvor langt Listhaug kan tøye strikken neste gang. Hvis Listhaug kan nekte å rette seg etter oppfordringer fra statsministeren og regne med at hun får slippe unna med det, er det ydmykende for Solberg, som tross alt er Listhaugs sjef.

Det finnes grenser for hvor svekket autoritet en statsminister kan leve med. Når begeret er fullt for Solberg, vet hun bare selv, men det er underlig om det skal mange flere dråper til fra Listhaugs side før det renner over.

