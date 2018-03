Mistillit er fristende, men tidspunktet er dårlig

For 200 kr kan du gi et menneske varig tilgang på rent vann

Saken oppdateres.

Timingen på justisminister Sylvi Listhaugs ufine facebookstatus var uheldig av mange årsaker. Selv om de fleste partier med glede skulle sett henne fjernet som minister, kan hun berges av omstendighetene. I denne stund avgjøres det om det finnes flertall for mistillit mot Listhaug. Kristelig Folkeparti sitter nok en gang med nøkkelen til regjeringas framtid, men de har problemer nok i eget hus.

KrF har innsett at de må ta et veivalg. En traurig valgkamp og stadig krympende oppslutning tvinger partiet til å bestemme seg. Selv partileder Knut Arild Hareide innrømmet at partiet ikke kan fortsette som før. Drømmen om sentrum virker å være død, omsider også i KrF. Det er ingen hemmelighet at partiet slites i flere retninger. En del av partiet med tyngdepunkt rundt partisekretær Hilde Frafjord Johnson, ofte omtalt som «Vårt Land-fløyen», ønsker å plassere KrF tydeligere på rødgrønn side. Men det som er igjen av grunnfjellet i partiet, på Vestlandet og Sørlandet, er klart borgerlig orientert. Det rystet mange at KrFs varaordfører i Bergen, Marita Moltu, nylig meldte seg ut av partiet. Hun er misfornøyd med at partiet ikke gikk inn i Solbergs regjering.

KrF har mye makt, og hva de bestemmer seg for å gjøre, får store konsekvenser. Bare spør avgåtte stortingspresident Olemic Thommessen. Derfor henger en beslutning om mistillit mye høyere for dem enn for den øvrige opposisjonen. Det betyr ikke at de ikke er like lei av Listhaug som resten. Få er mer opprørt over justisministeren enn Knut Arild «imam-sleiker» Hareide. Nå har partiet innledet arbeidet med å finne sin identitet. Å felle regjeringa nå, passer særdeles dårlig inn i tidsplanen.

Arbeiderpartiet støtter mistillitsforslaget mot Listhaug, men det gjør de neppe fordi de ønsker å overta makta nå. Listhaugs trassige oppførsel på Stortingets talerstol provoserte Jonas Gahr Støre så sterkt at han tok det valget. Partiet har neppe noe å tape på det. Terrorist-anklagene fra Listhaug opprører et parti med dype sår. Det er også bra indremedisin at Støre er så sterk og tydelig i denne saken. Arbeiderpartiet har ennå ikke kommet seg etter kriseåret med valgnederlag, identitetskrise og metoo. Ap vil nok gjerne ha regjeringsmakt igjen, men de bør helst få kontroll på seg selv før de kan styre landet i et krevende politisk landskap.

Senterpartiet har ikke like stor grunn til å frykte regjeringskrise. Hvis de nøler med å støtte mistillit, handler det om å ikke bruke opp alle virkemidlene. Partiet var alene om å fremme mistillit mot tidlige klimaminister Vidar Helgesen i ulvesaken. Et parti bør alltid passe på å ikke rope ulv, ulv for ofte. Det vet et maktparti som Sp. Neste gang kan det være deres statsråd som er i hardt vær.

En annen årsak til at mistillit sitter langt inne nå, er sakens uvanlige natur. Som regel får en statsråd mistillit mot seg på grunn av noe man har gjort, eller like ofte ikke gjort. Mistillit basert på noe som er skrevet på Facebook, er upløyd mark. Det er kanskje ikke så dumt å tenke seg om én ekstra gang om hvordan dette best skal håndteres.

