Njåstad må gå

Behandlingen av varslere og saker rundt seksuell trakassering i Fremskrittspartiet er intet mindre enn en skandale. Jeg er en av mange som som opplevde behandlingen av Birkedal-saken som et knyttneveslag i solar plexus. Partiets egen vurdering viste at partiledelsen talte usant, og man var mer opptatt av å dekke over enn å komme til bunns, mannen var tross alt sin generasjons største Frp-talent.

Etter at den saken ble behandlet, kom en periode med selvransakelse. Man vedtok et regelverk som ikke bør være til å misforstå, og partiet fremsto som at de hadde tatt dette på alvor og blitt et eksempel til etterfølgelse. Vi som hadde vært tilstede og jobbet i situasjoner der det var blitt begått kritikkverdige forhold gikk ut fra at saker som det ble varslet om internt, og saker som ble behandlet internt, ble tatt tak i. Sagaen om Ulf Leirstein viste klart og tydelig at dette ikke var tilfelle. Varsel ble ignorert, og partiledelsen fikk akutt Alzheimer da forholdene ble avdekt. Konklusjonen, at Leirstein fortsatt fikk beholde medlemskapet sitt i partiet, er et klart avvik fra den gamle linjen som ble brukt mot blant andre Jan Simonsen, der man konkluderte med at uakseptabel livsførsel medførte at man mistet sine verv i partiet.

I den andre store varslingssaken som har gått i partiet de siste månedene har behandlingen også stått til stryk. En ledende nasjonal tillitsvalgt som har vært under mistanke for en serie brudd på etiske retningslinjer og situasjoner som i beste fall kan beskrives som kritikkverdige, fikk fortsette å turnere landet rundt og møte ungdommer mens behandlingen av saken pågikk. Varslere føler seg forbigått og ignorert, og til tross for overveldende bevis velger Njåstad å snu det andre kinnet til. Når konklusjonen til organisasjonsutvalget er at de etiske retningslinjene er brutt bør det få reelle konsekvenser. Det er intet mindre enn en skandale at man får fortsette å stå i sine verv etter en slik konklusjon i en såpass alvorlig sak. Etter organisasjonsutvalgets behandling kan man ikke si annet enn å si til foreldre som ringer og spør om sommerleire og partiarrangementer er trygt for deres barn, at det er det ikke. Så lenge Njåstad og hans kumpaner styrer over etiske spørsmål i partiet, så er det enkelt sagt ikke trygt for unge jenter å delta på partiarrangementer. Varsel vil forbli ignorert, konsekvensene er minimale og man vil ikke ha lært noenting av tidligere saker.

Derfor er min oppfordring til Njåstad, fritt etter Oliver Cromwell som i sin tid ga råd til Kong Charles I. «Du har holdt ditt embete som leder av organisasjonsutvalget for lenge, og alt godt du vil gjøre er fåfengt. Gå av. Gå av, og la oss bli ferdig med deg. For Guds skyld, gå.»

