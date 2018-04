- Jeg ble fandenivoldsk og bestemt på at dette skulle vi klare

Saken oppdateres.

Denne uka havnet hun på alle førstesider igjen etter at Sp-nestleder Ola Borten Moe gikk til angrep på Facebook.

- Dette er en sak jeg aldri har kommentert. Det får de andre holde på med. Dette har ingen ting i media å gjøre, sier Skei Grande.

Denne helga har Venstre landsmøte på Gardermoen, som regjeringsparti. Trine Skei Grande skal holde åpningstalen, og ser på det som en liten eksamen. Hun venter seg friske debatter, ikke minst om narkotikapolitikken og spørsmålet om eggdonasjon.

- I fjor lå Venstre skikkelig dårlig an. Vi lå nede på to på meningsmålingene. Alle kommentatorene avskrev oss. De skrev at jeg var så sliten og ikke tålte noe. Da ble jeg fandenivoldsk og bestemt på at dette skulle vi få til. Vi fikk til et fantastisk landsmøte og en valgkamp som førte til at vi klarte å komme oss over sperregrensen. Dette var en ren arbeidsseier, sier Skei Grande.

I denne utgaven av «OmAdressert» får du høre om hvordan Skei Grande opplever det indre liv i regjeringen og om forholdet til Erna Solberg og Siv Jensen. Kulturministeren har også meldinger om NRKs rolle i medielandskapet og er positiv til ideen om et nytt museumsbygg i Trondheim for kunst og design.

