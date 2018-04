Netflix-krangel stoppet Utøya-film i Cannes

Sa nei til obduksjon av Andreas i Kristiansand for å skåne ansatte for lukt

Saken oppdateres.

Torsdag ble det meste av det offisielle programmet til 71. utgave av filmfestivalen i Cannes presentert. Inntil den siste uka har den internasjonale Utøya-filmen «Norway» av Paul Greengrass, basert på Åsne Seierstads bok «En av oss», med Anders Danielsen Lie som Anders Behring Breivik, vært ansett som en svært aktuell og sannsynlig film på programmet.

Filmen er produsert for Netflix, og var regnet som en av flere tunge Netflix-produksjoner i årets program. I fjor skapte det mye debatt på festivalen at to av de bedre filmene i konkurransen var Netflix-filmer. Det ga et etterspill i Frankrike, som førte til at festivalledelsen har satt som krav at filmer som skal konkurrere om Gullpalmen framover også må vises på kino.

Dermed lå det an til at utvalgte Netflix-filmer som ikke kan garantere kinopremiere i Frankrike, ville bli vist i festivalens offisielle program, utenfor konkurranse. En film som skal vises med verdenspremiere i en slik ramme er Ron Howards «Solo: A Star Wars Story». Derfor skapte det nok rystelser hos Cannes-arrangørene da innholdssjefen i Netflix, Ted Sarandos, onsdag sa til Variety at Netflix trekker sine filmer fra Cannes i år, om de ikke får konkurrere.

Derfor er det flere overraskelser og mulige outsidere blant filmene som ble presentert torsdag til det offisielle programmet i Cannes. Som vanlig er det mange sterke navn på programmet, men hvis det ikke suppleres med noen større kanoner fram mot festivalen, kan årets festival på papiret se litt grå ut. På den annen side kan færre opplagte travere og flere yngre og ferske filmskapere gi flere gjennombrudd.

Festivalen starter 8. mai. Årets åpningsfilm er «Everybody Knows» av den iranske mesterregissøren Asghar Farhadi, som denne gang har laget film i Spania med Penélope Cruz og Javier Bardem i hovedrollene. Andre meritterte travere i hovedkonkurransen er iranske Jafar Panahi, japanske og kinoaktuelle Hirokazu Koreeda, franske Jean-Luc Godard og italienske Matteo Garrone («Gomorra»).

Av de 18 filmskaperne som foreløpig er klar for hovedkonkurransen er tre kvinner. Italienske Alice Rohrwacher fikk jurypris på festivalen for sin forrige film, «Miraklene i Toscana» i 2014. Libanesiske Nadine Labaki tar steget opp til hovedkonkurransen etter å ha vært i sideprogrammet Un Certain Regard med sin forrige film, «Hva Gjør Vi Nå?». Franske Eva Husson er mer ubeskrevet internasjonalt, klar for det gjeveste selskapet med «Girls of the Sun» som er hennes tredje spillefilm.

De to amerikanske filmene som er klar for konkurransen vil få mye oppmerksomhet. Spike Lees «BlacKkKlansman» er historien om en afroamerikansk politimann som infiltrerer den lokale Ku Klux Klan-avdelingen. «Under The Silver Lake» er en thriller fra David Robert Mitchell som fikk gjennombrudd med skrekkfilmen «It Follows» i 2014.

Store forventninger er det grunn til å ha til den polsk-britiske Oscar-vinneren Pawel Pawlikowski, som laget 2013s kanskje beste film med «Ida». Hans nye film «Cold War» skildrer er et kaldkrigsdrama fra Europa på 1950-tallet. Koreanske Lee Chang-Dong har med «Burning» laget sin første film på åtte år. Hans forrige, «Poetry» var en av de beste i Cannes i 2010.

Den tilspissede striden mellom Cannes og Netflix kan være årsak til at det står igjen flere ledige plasser enn vanlig fram mot festivalstart. Lars von Trier, Mike Leigh og Claire Denis er tre sentrale filmskaperne som fortsatt kan bli inkludert i programmet. Sideprogrammet Un Certain Regard har flere debutanter og ferske filmskapere enn vanlig, deriblant svenske Ali Abbasis «Border».

På pressekonferansen torsdag understreket festivalsjef Thierry Frémaux at flere filmer vil komme til og at fjorårets svenske vinner av Gullpalmen «The Square» ble tatt ut like før festivalstart. En mulig norsk outsider som har vært nevnt av internasjonale insidere er Mads Grorud, som i flere år har jobbet med animerte «The Tower» om palestinske flyktninger i Libanon.

