Trist utgang på Nobel-skandalen

Torsdag kveld toppet den seg, skandalen rundt Svenska Akademien og de atten som på livstid er valgt for å utpeke vinneren av Nobelprisen i litteratur. Helt siden Dagens Nyheter i november under Metoo-kampanjen avslørte at 18 kvinner anklaget en såkalt kulturprofil med tette bånd til Svenska Akademien for overgrep og trakassering, har Sveriges mest prestisjetunge kulturinstitusjon vært gjennom en offentlig skittentøyvask som nesten ikke er til å tro.

I sentrum for striden har det stått to kvinner og mange menn. Litteraturforsker og forfatter Sara Danius har syntes som et friskt, fornyende pust i Svenska Akademien etter at hun i 2015 overtok som leder, eller fast sekretær som det kalles der i gården, etter Peter Englund og Horace Engdahl. Siden 1786 har bare elleve kvinner vært blant de 18 utvalgte, og Danius var første kvinne til å lede den eksklusive klubben.

Mens Danius har forsøkt å rydde opp i skandalen, har den andre kvinnen i sentrum for den, poeten Katarina Frostenson, vært taus offentlig. Hun har vært medlem av Akademien siden 1992 og er gift med mannen som anklages for overgrep og trakassering, for å ha lekket navnet på nobelprisvinnere, samt for å ha mottatt penger fra Akademien til en kulturklubb hvor flere av overgrepene han anklages for skal ha foregått.

Inntil torsdag har Frostenson ikke villet trekke seg fra Akademien, hvor medlemmene hver torsdag møtes til middag på restaurant Den Gyldene Freden i Gamla Stan. Restaurantnavnet må ha gitt ironisk skjær over samlingene de siste ukene.

I forrige uke kom det fram at Danius har foreslått å ekskludere Frostenson, men blitt nedstemt med seks mot åtte stemmer. Tre av medlemmene som støttet Danius, Kjell Espmark, Klas Östergren og Peter Englund valgte umiddelbart å trekke seg fra Akademien i protest.

Før torsdagens møte ble striden ytterlige tilspisset ved at den mest profilerte støttespilleren til Katarina Frostenson, mangeårig venn av hennes mann, samt tidligere sekretær i klubben, Horace Engdahl, i et innlegg i Expressen kalte Sara Danius den verste sekretæren til Akademien siden 1786.

Torsdag kveld kom meldingen om at Sara Danius trekker seg fordi Akademien ønsker at hun fratrer som leder, som hun uttrykte det. Forfatter Sara Stridsberg, som er ett av to medlemmer av Akademien født etter 1970, sier til Dagens Nyheter at hun kjempet for at Danius skulle få fortsette. Etter Danius avgang meldte Katarina Frostenson omsider at hun også trekker seg.

Dermed kan det se ut som om gubbeveldet, anført av den pompøse Horace Engdahl har vunnet den interne maktkampen i Akademien. Skandalen stopper neppe her. I svensk offentlighet mobiliseres sterk støtte for Danius.

Det er nesten absurd å se den gamle eliteforeningens manglende vilje og evne til å rydde opp i eget hus, for så å vrake henne som prøvde. Selv om systemet endres eller noen av dem som har trukket seg lokkes tilbake, skal det godt gjøres å gjenreise tilliten til gjengen som deler ut Nobelprisen i litteratur. Skandalen har åpenbart skadet anseelsen til verdens mest prestisjetunge litteraturpris. Om den skal gjenreises, trengs det mer av det Sara Danius står for og mindre av det Horace Engdahl representerer.

