Rai rai i rådhuset og senterparty i Åre

Hva er det egentlig dere holder på med der oppe i Trøndelag? Spørsmålet kom fra en kollega godt plassert innenfor ring 3. Jeg skjønner at han spør.

Et maktdynasti i oppløsning og en varaordfører som er kastet ut av eget parti. Et fyrtårn som har sluknet og et gryende grasrotopprør. Legg til trøndersk festkultur og lettsindig omgang med sosiale medier. Om ikke annet så har Trøndelag havnet på det politiske kartet. Det er lenge siden sist.

I mange år har det politiske livet i vår del av landet vært harmonisk, på grensa til søvndyssende. Jeg må innrømme at jeg har vært litt misunnelig på byen i vest. Der Trondheim har vært «trygt og godt, kjent og kjært og lite avansert», har Bergen vært preget av drama, spill, skandaler og personkonflikter. Nå er ikke nødvendigvis det noe å trakte etter, men litt mer temperatur hadde ikke vært å forakte.

Valgene i Trondheim har vært et stort gjesp. Den eneste spenninga har handlet om hvor stort Ap blir. Persongalleriet har også vært et ganske annet. En kan si mye bra om Rita Ottervik og Ottar Michelsen, men de er ikke akkurat Trude Drevland.

Tidene forandrer seg. Det rødgrønne fyrtårnet Trondheim har lenge gått på sparebluss, nå har det sluknet. Mange tenkte nok at ideen om at en sjupartiallianse skulle styre byen som en stor, nytenkende og harmonisk enhet var for god til å være sann. Det var den. Nå skaller Arbeiderpartiets venner av fra begge sider. Først takket SV for seg med verdens dårligste unnskyldning. Den kunne de spart seg. Alle skjønner at det ikke kler SVs nye image å legge fram saker side om side med KrF, Venstre og Pensjonistpartiet. Venstre har ikke forlatt samarbeidet, men det er strengt tatt et under at de ikke er blitt kastet ut. Ap må være desperate når de fortsatt vil styre med et parti som ikke bare vil kaste dem (det er det nok mange som innerst inne drømmer om), men som faktisk sier det høyt i avisa.

Noen ganger er dårlige venner bedre enn ingen venner. Med Kystad-saken fikk Trondheim en politisk skandale som satte makteliten ut av spill. Rune Olsø dro med seg gruppelederen i fallet, og resten av partiet ligger nede for telling. Nå er det hjemme alene-fest på rådhuset, men den eneste som nynner på trøndersk festmusikk, er Høyre. «Det går likar no». Trondheim har lenge vært de borgerliges hodepine. Nå øynes det muligheter for at selv Trondheim kan farges blå. Om ikke Høyre klarer å vinne valget for egen maskin, så ligger håpet i at Ap scorer sjølmål. Som gamle statsminister Michelsen ville sagt: Nu gjelder det at holde kjeft.

Med metoo ble selve gudfaren i Trøndelag Arbeiderparti, Trond Giske, satt ut av spill. Tida vil vise for hvor lenge. Onde tunger vil kalle Trøndelag Ap for en branntomt. Den som trodde Trøndelag Arbeiderparti ydmykt slikket sine sår, kjenner partiet dårlig. Opp av asken stiger det et prosjekt som har som mål å redde hele Arbeiderpartiet. Som også kan tolkes som et slags grasrotopprør mot partileder Jonas Gahr Støre og den såkalte Oslo-eliten. På sitt fylkesårsmøte i helga ble det kommunisert at Giske skulle lede idéutvalget. Eller ehhh, ikke akkurat lede, bare ha et særskilt ansvar. Hva det betyr kan ingen i øyeblikket redegjøre for. Men redde Ap's sjel skal de.

Det er ikke lett å være ordfører Rita Ottervik om dagen. En trøst er at det ikke er så lett å være varaordfører heller. Miljøpartiet De Grønnes Hilde Opoku fikk denne uka beskjed om at hun ikke lenger har partilagets tillit. Bruddet fører til at Trondheim kan få en privatpraktiserende varaordfører. Nå er det ikke første gang Opoku har vært i hardt vær. Aldri før har norsk politikk sett et bitrere oppgjør utspille seg i full offentlighet enn da Opoku tvitret om Rasmus Hansson under MDGs landsmøte. Denne gangen skal det ha vært en tekstmelding hun sendte til et partimedlem som fikk begeret til å flyte over for de grønne.

Senterpartiet havnet på jumboplass i bruk av sosiale medier i valgkampen. Men litt har de fått med seg. Denne uka brukte Sp-nestleder Ola Borten Moe Facebook til å angripe Venstre-leder Trine Skei Grande for noe som skjedde i hans bryllup for ti år siden. Tilfeldighetene ville det til at meldinga ble lagt ut rett før Venstres store pressekonferanse før landsmøtet, og ble ikke forbigått i stillhet. Grandes eneste kommentar har så langt vært at «jeg har vokst opp i Trøndelag, jeg har drukket på fester».

Det er mye som kan skje på en trøndersk fest. På et skikkelig senterparty på ei hytte i Åre sendte noen en trakasserende melding til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete. På festen deltok blant andre Ola Borten Moe og stjørdalsordfører Ivar Vigdenes. Ingen vet hvem som sendte meldinga. Det eneste sikre er at det ikke var eieren av telefonen. Slike ord finnes neppe heller i ordforrådet til Morten Søberg, tidligere statssekretær og rådgiver for Borten Moe. Ingen av festdeltagerne har vedkjent seg å ha skrevet meldinga så det blir opp til vår fantasi å gjette hva som har skjedd.

Når det gjelder nachspielene til parhestene Vigdenes og Borten Moe, så er til gjengjeld fantasien både livlig og rik.