Pant flaska - redd ei ku

En melkebonde på Nordmøre har mistet seks kyr på bare to år. Symptomene tilsier at søppel i fôret er årsaken. To av kyrne døde etter nyttår. Den ene blødde i hjel på båsen, mens den andre ble avlivet ved nødslakt. «Den som kaster tomme ølbokser, kan selv prøve å spise en boks i oppstrimlet tilstand», sier bonden til Adresseavisen.

En ku er såpass enfoldig at den kan forveksle en bit av en sammenklemt, grønn ølboks fra Dahls med grønt gress. Eller den kan få i seg aluminium, glass, plast eller annet oppmalt søppel gjennom fôret. Når du kaster en tom boks i veigrøfta, blåser den kanskje av gårde og havner på et jorde. Bonden slår gresset, og landbruksmaskiner maler opp boksen eller glassflasken i mange små, men skarpe biter.

Husdyr greier ikke å fordøye bitene, og søppelet skjærer opp dyrene innvendig. Perforerer magesekken. De utarmes, får indre blødninger eller dør av hjertestans. Tiden fra dyret får i seg avfallet til bonden ser symptomene, kan være lang. Det betyr voldsomme smerter for dyret over lengre tid. For bonden er det naturlig nok en vond opplevelse, samt økonomisk tap.

Slik dødsfall skjer ikke hver dag. Likevel er det ingen grunn til å påføre dyr lidelse fordi man er lat og helt på jordet når det kommer til miljøhensyn. Den svenske avisen Land skriver at 5 200 svenske kyr dør hvert år etter å ha fått i seg fliser av aluminium.

Før i verden hadde bønder et triks for å unngå at dyrene døde etter å ha spist spiker og jernbiter fra fjøset. De fikk kua til å svelge en magnet. Jernet satte seg fast i magneten som holdt seg i magen, og kua opplevde ingen smerter. Når den ble slaktet, fikk bonden igjen magneten.

I dag må vi i stedet håpe på at nye pantesatser har en magnetisk tiltrekningskraft på miljøsvin. I løpet av året økes pantesatsen fra 1 til 2 kroner for små flasker, og fra 2,50 til 3 kroner på store. Selv om panteprosenten allerede ligger på hele 84 prosent, er det samtidig sånn at nordmenn hvert år ikke gidder å pante 150 millioner flasker og bokser. Brorparten havner i søpla, men altfor mye blir liggende i naturen.

I dette tilfellet er det for en gangs skyld sjarmerende å være gjerrig. Påholdenheten bidrar til å redde natur og dyr.