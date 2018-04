- Hvem sendte meldinga fra Sp-hytteturen?

Ranheim måtte ha straffe for å score – gir Kvik-keeperen 10 på børsen

Misfornøyd med et kjøp eller en tjeneste? Her kan du klage inn forbrukersaker

En ny vår for døde villkatter

Av alle klodens fotballag, er det kun to jeg kan si «vi» om. Nå møtes de.

Nå er det ikke lov til å si Herre lenger, provoserte Fredrik Solvang på TV under kirkemøtet i Trondheim

Saken oppdateres.

Liv Signe Navarsete mottok en stygg og nedrig melding på Facebook. Den ble sendt fra en hyttetur hvor hele «mannseliten» i Trøndelag Senterparti var til stede. Nå jaktes det på synderen bak meldingen, men alle som var med nekter for at de har gjort noe galt. I podkasten «OmAdressert» er dette et selvsagt tema.

LES OGSÅ: - Dette er ubehagelig. Opptre voksent, og meld fra

Politisk redaktør Tone Sofie Aglen og kommentatorene Terje Eidsvåg og Harry Tiller diskuterer hvem som kan stå bak, og hva som kan ha vært forklaringen på at en slik melding ble sendt.

Tone Sofie Aglen har vært på landsmøtet til Venstre, Terje Eidsvåg har sniktittet på sesong to av «Westworld» mens Harry Tiller har nyheter om flere politikere i Trondheim som nå er lei og vil ut.

Du kan lytte til siste episode av «OmAdressert» via denne linken, eller ved å klikke på bildet nederst i saken.

Bruker du iTunes, så finner du podkasten via denne linken.