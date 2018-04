Det gjør vondt å stå utenfor. Russen må selv sørge for at alle blir med

Ingen skal forandre oss! Slik avsluttet Frp-leder Siv Jensen sin tale til et parti som ser veldig forskjellig ut fra det Anders Lange i sin tid stiftet. Alle skremsler om hvor håpløst det skulle bli med Frp i regjering, ble det lite av. Vi hadde ventet oss sirkus, grasrotopprør og elleville utspill i VG hver uke. Hvis vi ser bort fra Sylvi Listhaug har det ikke vært mer uro i Frp enn det strengt tatt bør være. Partiets nye statsråd Tor Mikkel Wara vekket sågar ny begeistring i partiet. Siv Jensen har klart å samle Frp til et striglet regjeringsparti uten å miste grepet om grunnfjellet. Det er rett og slett sabla godt gjort.

Hun har da også noen knep. Kontrasten mellom Siv Jensen og Erna Solbergs landsmøtetale er slående. Der Solberg brukte talen til å skryte av regjeringsprosjektet og mane til moderasjon, var det som Siv Jensen skrudde på «Frp-knappen». Borte var den ansvarlige finansministeren, her var det Frp-Siv som snakket. Hun hyllet bensinbilen, vaffelstekerne, Sylvi Listhaug og folk i kjeledress. Hun forbannet eiendomsskatten, De Grønnes bilfrie by, Arbeiderpartiet og politisk korrekte biskoper. Og brukte som seg hør og bør mest tid på å snakke om innvandring. Det var knapt en problematisk side ved det multikulturelle samfunnet hun ikke var innom. Sukkeravgiften nevnte hun ikke.

Siv Jensen snakker ikke om regjeringa, hun snakker om Frp. Men så har også hun en langt større utfordring med å holde oppe begeistringa for regjeringsprosjektet i eget parti. Statsministeren trenger ikke å løfte en finger for å begeistre Høyre-medlemmene. Selv om det ikke høres sånn ut når Frp-lederen taler, så er den blåblå regjeringa ganske lyseblå. Rett nok kan man kjøre Segway og vannskuter, men bomstasjonene står som hugget i stein. Vi kan kjøpe lakrispiper, men butikkene har fortsatt stengt på søndager og vi må på polet for å handle vin. Det samlede skatte og avgiftstrykket har rett nok gått ned, men like fullt innføres det nye avgifter og eiendomsskatten har gode kår i mange kommuner. Prestisjeprosjektet med statlig eldreomsorg grunnstøtte og valgfriheten er det så som så med. Derfor er det også viktig for Jensen å holde fokus på kjernesakene. Innvandring, innvandring og litt av det partiet er tuftet på, motstand mot skatter og avgifter.

Siv Jensen presenterte to nyheter i sin tale: Det skal bygges 700 nye sykehjemsplasser og sykehjemmene skal få tilskudd til å ansette egne kokker. Det er neppe tilfeldig. Frp vil snakke mye om eldreomsorg framover. Nå har vi ikke hørt så mye fra landets første eldreminister, Åse Michaelsen, etter at hun ble utnevnt. Sannsynligheten er stor for at vi vil høre desto mer fra partiets nye helsepolitiker på Stortinget, Sylvi Listhaug. Hun har et stort engasjement for eldreomsorg og kan være den politikeren som lykkes med å gjenerobre Frp's tapte eierskap til eldresaken. Etter John Alvheim har ikke dette vært noe partiet har hentet like mange velgere på. Listhaug kan lykkes om hun spiller kortene rett.

Siv Jensen snakket hardnakket om partiet som aldri gir seg, som tør der andre tier. Mon det. På landsmøtet sliter pressen med å finne noe å skrive om. Hvem hadde trodd det i et lokale med mange hundre Frp-ere fra alle kriker og kroker av landet? Det er en reell fare for at partiledelsen strømlinjeformer for mye. Ubehagelige kranglesaker er det ikke stor stemning for å ta i plenum. Protestpartiet som aldri forandrer seg, skrøt partilederen. Det er ikke så lett å få øye på det partiet lenger.

Bortsett fra at de serverer pølser og vafler istedenfor lunsj.