Ungdom trenger bok

Resultatene av Leserundersøkelsen 2018 er ganske oppløftende lesning som temperaturmåler på det lesende Norge. 82 prosent av befolkningen kjøpte minst én bok i 2017, og da er ikke skolebøker og lærebøker regnet med. Den viser at en noe større andel av befolkningen kjøpte bøker enn for to år siden, og vesentlig flere enn ved årtusenskiftet. Det eneste som gir en viss grunn til bekymring i målingen av siste års norske lesning, er litteraturens grep om ungdom og unge voksne.

Leserundersøkelsen tyder på at gjennomsnittsalderen på boklesere, i likhet med avislesere, blir gradvis høyere her til lands. Likevel står den tradisjonelle papirboka langt sterkere i alle lag av befolkningen enn papiravisen, samtidig som både lydbøker og e-bøker er bokformat i klar vekst.

Det store bildet er at nordmenn er et lesende folk, og at det i motsetning til hva mange sikkert tror, leses mer i dag enn det ble gjort for eksempel for 30 år siden. Nordmenn flest kjøpte og leste flere bøker i 2017 enn i 1977. Andelen av befolkningen som leser flere enn 10 bøker i året, har økt fra 24 prosent i 1977 til 38 prosent i 2017.

Hvis man skal lete etter bekymringsverdige tegn i undersøkelsen, så er det at blant dem som ikke leser bøker i det hele tatt, er den største andelen blant de yngste. Det vil si i aldersgruppene 15–24 år og 25–39 år som er de yngste gruppene som omfattes av undersøkelsen. Samtidig er den mest spesifikke begrunnelsen hos dem som leser mindre enn før at de bruker mer tid på skjermaktiviteter.

Utviklingen hos de yngste i undersøkelsen, samt en liten nedgang i andelen foreldre som leser ofte for sine barn, er utviklingstrekk verdt å merke seg. Selv om det foreløpig ikke er grunn til å rope alarm. Fordypningen, innlevelsen og konsentrasjonen som ligger i å lese eller høre en bok, er verdier verdt å hegne om i dagens og fremtidens samfunn.

Kvinner leser mer enn menn, og eldre leser mer enn unge. Hvis unge menn kunne lært av eldre kvinner, hadde mye vært gjort. For at de yngste ikke skal sakke akterut i boklig aktivitet, er det nok bedre å stimulere lysten og gleden enn å øke presset.

