Støre på hjernen

Saken oppdateres.

Gjett hvilken politiker delegatene på Fremskrittspartiets landsmøte er mest opptatt av. Partileder Siv Jensen? Pussig nok ikke. Nestleder Per Sandberg? Niks. Sylvi Listhaug da? Nei, ikke engang henne. Frp-erne er derimot skrekkelig opptatt av Jonas Gahr Støre. Vinglete, uklar og lite styringsdyktig, var Siv Jensens attest. Støre er feig og viker unna debatter, hevdet Sylvi Listhaug. Og slik fortsatte det. Ap-lederen ble omtalt av den ene delegaten etter den andre, og ikke i positive ordelag. Det må i så fall ha skjedd mens jeg var ute og hentet kaffe. Frp har åpenbart ikke lært av Erna Solberg at det er mer sjarmerende å snakke om egen politikk enn å rakke ned på andres.

LES KOMMENTAREN: Sivs vellykkede spagat

Den påfallende interessen for Støre er neppe tilfeldig. Ap er virkelig ikke i form om dagen, og Frp ser muligheten for å stjele Ap's klær mens de bader. I alle fall kjeledressen. Det vakte en viss oppsikt at Siv Jensen benyttet anledningen til å fri til fagbevegelsen. Skjønt det var ikke et frieri helt uten forbehold. Forutsetningen var at LO skjerpet seg kraftig. De tette båndene mellom LO og Arbeiderpartiet gjør det vanskeligere å fagorganisere seg, sa Jensen.

Selv om LO-toppene ikke ville rørt Frp med ildtang en gang, har partiet bedre drag på vanlige arbeidere. Sannsynligvis mest på dem som ikke har organisert seg. Ved valget var det bare 8,5 prosent av LOs medlemmer som stemte på Frp. Tilsvarende tall var 17,5 prosent i 2013. Potensialet er nok større enn partiet henter ut i dag. Kanskje er det tilfeldig at Frp alltid har sitt landsmøte nært opp til 1. mai. I mange år har partiet prøvd å gjøre arbeidernes dag litt sin, uten å lykkes noe særlig. Det blir interessant å se om den alltid omdiskuterte Sylvi Listhaug lykkes bedre når hun i år skal tale i Drammen.

En strategi er å bygge mer troverdighet på arbeidsliv og skolepolitikk. Tradisjonelt har norske lærerværelser vært kjemisk fritt for Frp-velgere. Litt som avisredaksjonene, for øvrig. Utdanningsforbundet framstår også ofte som relativt venstrevridd. I år var det påfallende mange lærere som tok ordet på landsmøtet. Bare fra Trøndelag var det fire delegater som har sitt daglige virke i skolen. Å bli et nytt skoleparti ligger nok mange lysår unna, men partiet øyner mulighet til å bygge seg opp på ett viktig område, yrkesfag og fagopplæring.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Rai rai i rådhuset og senterparty i Åre

Norge bygges ikke av folk i dress, men av folk i kjeledress, sa partilederen til stor applaus fra den dresskledde forsamlingen. Landet kan heller ikke bygges bare med håndverkere fra utlandet, ble det lagt til. Det har garantert gjenklang når partiet kjemper for norske håndverkere og deres situasjon. I Stortinget jobbes det grundig med å utvikle bedre politikk for yrkesfagene, inkludert faglige rettigheter. Med Roy Steffensen og Erlend Wiborg har de satt to av sine dyktige, unge politikere som leder for henholdsvis utdanning- og arbeidskomiteen på Stortinget. De er svært bevisst på å heve statusen for såkalte «ordentlige jobber». Frp er også det partiet der klart flest politikere har fagbrev, noe de benytter enhver anledning til å nevne.

LES FLERE KOMMENTARER FRA TONE SOFIE AGLEN HER

Sannsynligvis treffer Frp tidsånden godt. De siste årene har vi sett en glidning fra at det meste handlet om akademikere til å snakke mer og varmere om yrkesfag. Det er like bra å være mester som master, er blitt et slagord. Skal Frp lykkes med å ta eierskap og velgere fra Ap og Støre er det ikke fancy slagord som teller. Det er møysommelig og hardt politisk arbeid.