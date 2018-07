Alt som kan hjelpe barna, må forsøkes

Takk for tydeliggjøring av hvor langt til høyre MDG har beveget seg

Adresseavisen skrev i går om tilbudet ved Buan gård omsorgs- og utviklingssenter. De tar imot både familier med barn i skolealder og ungdommer uten foreldre. Brukerne oppholder seg på gården i tre til ni måneder og får oppfølging etterpå. Gården har hester, sauer, geiter og andre dyr som brukes i arbeidet med å få familiene til å fungere bedre. Det er mange eksempler på at familier som ellers ville blitt fratatt barna, har klart å holde sammen etter et opphold på gården.

De som står bak et annet tilbud på samme område, Aglo familiesenter, forteller i Adresseavisens artikkel at omsorgsarbeidere som er sammen med familiene hele døgnet, får bedre innsikt i familienes problemer enn barnevernsarbeidere som er på kortvarige hjemmebesøk.

Vi ønsker slike tilbud hjertelig velkommen. Vi må være åpne for alle aktiviteter som kan bidra til at barn får en bedre hverdag og at familier ikke blir splittet. Barnas beste må alltid være det absolutt viktigste hensynet på dette området.

De som driver Buan gård, sier det er et tomrom i barnevernet, siden det offentlige stort sett ikke har annet å tilby enn fosterhjem eller institusjon. Private aktører kan fylle dette tomrommet ved å tilby hjelp, terapi og aktiviteter som det offentlige ikke har kapasitet til å drive.

Samtidig har Sissel Fjelnseth i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) et poeng når hun sier at slike sentre er kunstige arenaer der familiene oppholder seg i kort tid. Det er helt nødvendig at det kommunale barnevernet følger opp i tiden etterpå.

For at private tilbud skal fungere godt på barnevernssektoren, er tett samarbeid med det offentlige en forutsetning. Tilbudene må selvfølgelig ligge innenfor barnevernlovens rammer, og private aktører kan ikke overta alle oppgaver barnevernet har. Saksbehandling og arbeid med ømfintlige personopplysninger er et offentlig ansvar.