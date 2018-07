Olsok gir Trøndelag muligheter

NS-symboler utredes for bruk i fremtidens formidling på historiske Stiklestad

Søndag er selve olsokdagen. Det er da 988 år siden Olav Haraldsson døde på Stiklestad. Om 12 år skal vi feire at det er tusen år siden slaget som ble starten på kristningen av Norge. Det kan diskuteres hvor avgjørende akkurat datoen 29. juli 1030 faktisk var, men den definerer på mange måter starten på Norge som en samlet nasjon.

Hele vår kristne kulturarv har sin opprinnelse på denne tiden, og når markeringen skal planlegges i årene som kommer, er det fornuftig å huske hva som faktisk skjedde. En ambisiøs maktpolitiker hadde hentet impulser i utlandet og introduserte en religion som var helt fremmed for et stort flertall av datidens nordmenn. Norge var utsatt for internasjonal påvirkning også den gangen.

Trøndelag vil selvfølgelig stå sentralt når det nasjonale jubileet skal feires. Olsok er alltid blitt behørig markert i denne landsdelen, og kulturaktiviteten har økt kraftig de siste årene. Spelet på Stiklestad har årets siste forestilling i morgen. Samtidig åpner Olavsfestdagene i dag, og Elden på Røros er i full gang. Mange tusen frivillige gjør en verdifull innsats. Arrangementene trekker titusenvis av publikummere og har også stor økonomisk betydning for landsdelen.

I årene fram mot jubileet kan aktivitetene rundt olsok utvikles videre. Arrangørene samarbeider allerede i dag, men det er fortsatt mye å vinne på en tettere samkjøring. Spelet og Olsokdagene, Olavsfestdagene og Elden kan utfylle hverandre på en mer gjennomtenkt måte. Diskusjonen om et nytt spel på Stiklestad må også ses i lys av dette. Stiklestad Nasjonale Kultursenter har etablert et prosjekt som planlegger utviklingen fram mot 2030 og som kan bli en drivkraft i et tettere samarbeid.

Det er dessuten helt opplagt at Trondheim må søke om å bli europeisk kulturhovedstad dette året. Bergen og Stavanger har allerede vært det. En gjennomtenkt kultursatsing framover bør gi Trondheim gode muligheter for å bli det i 2030.

