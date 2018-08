Trondheim er full av folk, og vi har grunn til å juble

Over 5000 deltakere for første gang på fem år: – Vi hører kun positive ord om arrangementet

Olavsfestdagene har sin siste dag, Rosenborg og Ranheim møtes i eliteserien, «Slaget om Testiklestad» går for fulle tribuner, og Trondheim er fylt av matkultur fra hele Midt-Norge.

Dagen i dag vil vise oss mye av det beste Trøndelag har å by på. Nidarosdomen, kirkehistorie, kultur på høyt, internasjonalt nivå, humor, fotball og lokal mat er stikkord som viser at landsdelen har mange og svært varierte attraksjoner. Det gir grunn til optimisme når landsdelen skal utvikle seg videre i ei tid der mye er i endring.

Etter sommerens debatt om handelen som svikter i Midtbyen, får vi oppleve noe helt annet i dag. Titusenvis av mennesker vil vandre gatelangs. Trøndersk matfestival trakk 200 000 besøkende i løpet av tre dager i fjor, og hvis været ikke svikter, bør det bli minst like mange i år.

De 150 utstillerne hadde en samlet omsetning på 12 millioner kroner i løpet av festivalens tre dager i fjor. Ingen andre tilsvarende festivaler i Norge er så lønnsomme for dem som deltar. I tillegg er også Bryggerifestivalen blitt en attraksjon de siste årene.

Interessen for lokal, kortreist mat har gledelig nok økt kraftig de siste årene, og Trøndelag ligger langt framme i denne utviklingen. Matfestivalen, viser at små matprodusenter på midtnorske gårder har gode produkter å tilby. At Trøndelag er i ferd med å bli kjent for velsmakende, sunn mat som ofte er produsert på en miljøvennlig måte, er en stor styrke for landsdelen. En sunnere og mer miljøvennlig livsstil er i ferd med å vinne fram, med kvalitetsmat som alternativ til lettvinte ferdigprodukter.

Det er altså mange grunner til å feire i dag. Olavsfestdagene har vært en suksess, i hvert fall innholdsmessig, og matfestivalen ser ut til å bli det. Når slike arrangementer samler så store publikumsmengder, viser det at Midtbyen kan trekke folk. Suksessene viser også en ny vei for midtnorske bønder og for næringslivet i årene som kommer.

