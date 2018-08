Den drøyeste stuntreporteren noen sinne

Saken oppdateres.

Den britiske komikeren Sacha Baron Cohen bygger sin humor på å ikle seg roller og få folk på limpinnen. Den naive, pågående journalisten Borat fra Kazhakstan er den mest berømte og vellykkede figuren hans, fulgt av rapperen Ali G og den homofile motereporteren Brüno.

Det nye showet hans heter «Who is America?» og hadde premiere i midten av juli. I Norge viser HBO Nordic komiserien med nye episoder hver mandag. De første episodene forklarer hvorfor showet har blitt en snakkis, særlig i USA, hvor flere amerikanske politikere og kjendiser har latt seg lokke til å si og gjøre utrolige ting foran kamera.

«Who Is America?» har fått blandet mottagelse og skapt mye diskusjon. Det er lett å skjønne hvorfor. Hver episode byr på en håndfull reportasjer og intervju med mer eller litt mindre kjente amerikanere i møte med figurer spilt av Cohen. Som politisk satire må showet være det råeste som er laget. Mange av sekvensene lener seg så tungt mot det pinlige at resultatet blir pute-tv, på godt og vondt.

Det er vanskelig å se for seg så nådeløs, beklemmende satire hvor maktmennesker lures opp i stry, i Norge. Flere av de ufrivillige deltagerne har gått ut mot showet. En republikansk lokalpolitiker har til og med gått av, etter at han lot seg lokke til å rope «Nigger»! og blotte rumpa, foran kamera, for å øve seg på å skremme muslimske terrorister.

Da Harald Tusberg i fjernsynets barndom her til lands i 1967 lurte folk i programposten «Smil til det skjulte kamera!», fikk han umiddelbart en advarende pekefinger i et innlegg i VG. Innsenderen påpekte viktigheten av at programleder «noenlunde holdt øye med grensen for det skjulte kamera. Saken er nemlig den at vi seere ikke ønsker å ha vondt av folk, da blir det ikke lenger morsomt». Et innslag hvor en mann ble lurt til å ta på en glorete jakke, var over grensen, mente han.

Til sammenligning bryter Cohen grenser og får oss til å ha vondt av folk i samtlige innslag. Tidvis med skarp og god satire, som når han forkledd som israelsk anti-terror-ekspert spør tidligere visepresident Dick Cheney om hvilken av krigene han startet som er hans favoritt. Deretter får han Cheney til å signere en dunk brukt til waterboarding eller vanntortur.

Enda pinligere blir det når Cohen i samme rolle intervjuer den sexskandaliserte republikanske senatskandidaten Roy Moore. Plutselig drar Cohen fram noe han kaller en pedofili-detektor, som begynner å pipe foran Moore. Blant amerikanske politikere som har blitt utsatt for Cohen, har både Moore og tidligere visepresidentkandidat Sarah Palin gått kraftig ut mot showet og måten de ble lurt på.

De beste innslagene i showet så langt rammer ytre høyre og republikanske politikere i USA. Cohen prøver seg på liberale personligheter og politikere på venstresiden også, som Bernie Sanders. De fleste av disse scenene blir mer halvpinlige enn morsomme, gjerne fordi «ofrene» rister på hodet av spørsmålene og går i protest.

Paradoksalt nok har det blitt vanskeligere å lage politisk satire i USA etter at Trump ble president. Cohens metode er å gå over streken, ved å lokke intervjuobjektene til å ta steget over kanten selv, ved å stimulere deres forfengelighet og ekstreme synspunkt. Det gir vekselvis rystende, pinlig og morsom satire som flytter grensen for utdriting på tv.

Å se amerikanske politikere stille opp i en kampanjevideo for å tillate våpen for barnehagebarn, gir «avslørende komedie» på sitt mest groteske. Det spørs likevel om ikke «Who is America?» er for drøyt pinlig til sitt eget beste. Tida da noen mente det var for drøyt å le av en mann i glorete jakke, er definitivt forbi. Det er sannsynligvis også tida da maktpersoner lot seg intervjue av merkelige typer uten grundig forhåndssjekk. Det kan Sacha Baron Cohens nye show ta både ære og skyld for.

