Ny fedmebehandling et betydelig framskritt

Saken oppdateres.

Det betyr at man ikke leter godt nok etter hvorfor mange overspiser, og behandlingen er ofte temmelig bortkastet. Pilotprosjektet i Trøndelag, hvor psykisk helse blir en del av fedmebehandlingen, er derfor en gledelig nyhet som forhåpentligvis betyr en vedvarende lettere kropp for flere pasienter.

Fedme er et folkehelseproblem som stadig vokser seg større. Nordmenn blir tyngre, og flere lider av fedme. Derfor er det viktig å finne et behandlingstilbud som virker, både av hensyn til enkeltmennesker og folkehelsen.

FIKK DU MED DEG DENNE? På tide å kaste mobilen ut av klasserommet

Adresseavisen skrev mandag om Julie Hasseløy som lider av spiseforstyrrelsen overspising. Hun spiser seg så mett at det gjør vondt. Hasseløy peker på kjernen i problemet for mennesker som sliter med fedme: Hun vet så inderlig godt at det «bare» er å spise sunt og trene, da vil kiloene renne av. Samtidig er det nesten umulig å følge rådene hvis mat brukes som en form for selvmedisinering. Derfor trenger hun hjelp til å finne ut hvorfor hun spiser langt mer enn hun trenger.

Sammenhengen burde være åpenlys. Hvem av oss har ikke trøstespist når livet har buttet imot? Vi føler gjerne et behov for å ruse oss på kalorier når følelsen av mislykkethet eller andre negative følelser blir dominerende. Da kan man bare tenke seg hvor lett det er å ty til mat hvis man sliter med noe som er mer utfordrende enn en forbigående kjærlighetssorg. Usunn mat er dessuten rimelig og lett tilgjengelig når vi føler vi fortjener litt kos.

Nå starter imidlertid Helse Nord-Trøndelag og Fedmeklinikken ved St. Olavs hospital et pilotprosjekt for fedmepasienter hvor psykisk helse tas inn i behandlingen og blir en like viktig del som ernæring og trening.

Ifølge en av forskerne i prosjektet har dagens behandling, som enten er operasjon eller livsstilsendring, liten eller ingen effekt. Dermed har hjelpen vært bortkastet for mange pasienter, samt at millioner av kroner er blitt kastet ut av vinduet. At forskere nå satser på en mer helhetlig behandling av barn og voksne med fedme, er derfor et framskritt som trolig vil gi resultater.