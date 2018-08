Krise fra A til Å

Her er guiden for å overleve en ettermiddag på Ikea

Det synes å være en alminnelig og vedtatt oppfatning at virkeligheten overgår fantasien. Makan til surr fra en statsråd har det vært vanskelig å forestille seg. Per Sandberg har vært på spontan kjærlighetsferie i Iran – uten å melde fra om hvor han dro, men med mobiltelefon. Det er alvorlig nok og de mange pikante sidene av historien har fått det til å koke i sosiale medier, ikke alt like saklig. Like fullt var det en situasjon jeg trodde han skulle komme seg unna. Alle kan gjøre feil, som Erna Solberg bruker å si. Men Sandbergs håndtering har vært en lærebok i hva man IKKE skal gjøre når krisen inntreffer.

Sandbergs første tabbe var å anlegge kjekkas-tonen i en sak hvor han burde være lavmælt og ydmyk. Sikkerhet er blitt Erna Solbergs akilleshæl. Ikke bare har Høyre et image som lov og orden-parti å ivareta. Etter riksrevisjonens krasse kritikk av beredskap og objektsikring, har Høyre lite å gå på. Det siste regjeringa trenger nå er en statsråd som tar lett på sikkerhet. Selv om Sandberg etter hvert hentet seg inn, ga de første intervjuene inntrykk av en egenrådig og skjødesløs statsråd som overhodet ikke forsto alvoret.

Sandberg er ikke kjent som noen retorikkens mester, men var ikke spesielt heldig med sine formuleringer da han roste Iran opp i skyene. Selv om Iran helt sikkert er et fantastisk land med flotte folk, må en statsråd ta tydelig avstand fra regimet. Jeg tror ikke Sandberg plutselig er blitt en fan av prestestyret, men han var utrolig klønete i sitt ordvalg. Det blir ikke enklere av at han deltok i feiringa av iransk nasjonaldag, noe blant annet KrF-leder Knut Arild Hareide reagerte sterkt på.

Klønete og uheldige ordvalg er også dekkende for hans nattlige tekstmelding til redaktøren i Fiskeribladet. Nå er ikke «karma vil bite dere bak» det verste som kan sies til en redaktør. Det er lett å forstå at han kan bli grenseløst irritert på mediene, men det er lite statsrådsaktig å fyre av gårde slike meldinger. Det underbygger bildet av en impulsiv statsråd som har vanskelig for å beherske seg.

Verre var det likevel da Sandberg sa at det var en grunn til at han ikke varslet sjefen om Iran-reisen. Det betyr at dette ikke var en feil eller bare en forglemmelse, men noe som er gjort med overlegg. Den grunnen må være særdeles god. Skal vi tro Sandbergs datter, som har gitt et langt intervju til TV2, skyldes dette at han var redd for at informasjon om reisen skulle lekkes til mediene og hans ekskone. Line Miriam Sandberg ble separert fra Per Sandberg i april. En trenger ikke mye fantasi for å skjønne at Sandbergs privatliv er komplisert for tida. Begge parter har stevnet hverandre for retten. Og det blir ikke enklere av at hans ekskone er statssekretær i helsedepartementet.

Det er mye som er ugreit dersom historien stemmer. Frykten for at Iran-turen skulle komme mediene og ekskona for øre, harmonerer dårlig med at Sandbergs kjæreste ivrig delte bilder fra turen i sosiale medier. Det virker ganske utrolig at Sandberg har så lite tillit til statsministeren og hennes kontor at han ikke vil varsle henne. Skilsmissedrama er i utgangspunktet en privatsak, men ikke når skittentøyvasken dras inn i både rettssaler og regjering. Det er vanskelig å se for seg at begge kan fortsette i regjeringa.

Det har vært interessant å følge utviklinga innad i Fremskrittspartiet. Fra ellers snakkesalige folk er det nå stille som graven. Selv om få kritiserer ham åpent, er støtten til Sandberg påfallende redusert. Han har provosert både den liberale fløyen, men også sitt innvandringskritiske grunnfjell, som misliker intenst denne Iran-flørtinga. Det er rart med tanke på hvor viktig Per Sandberg har vært for partiet. At han er rufsete, ubehøvlet og snakker før han tenker, har også vært regnet som noen av hans kvaliteter. Alle trodde at han ville bli en løs kanon som statsråd, men har gjort en overraskende god figur og virkelig glødet for fisken. Han har et godt ord på seg innad i regjeringa, og skal være langt mer konstruktiv og diplomatisk enn framtoningen hans gir inntrykk av. Det sitter nok langt inne for både Erna Solberg og Siv Jensen å gi ham sparken, selv om det er vanskelig å se hvordan han skal komme seg ut av garnet han selv har viklet seg inn i.

All logikk tilsier at Per Sandberg selv velger å trekke seg av familiære årsaker. Men det er umulig å ty til logikk når det gjelder Sandberg. For alt vi vet velger han å stå løpet, til Dovre faller.