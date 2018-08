Skytterstevnet i Stjørdal ble et blinkskudd

Jacob Ingebrigtsen (17) er allerede best i Europa. Slik skal han bli best i verden

Saken oppdateres.

Både skyttere, publikum og TV-seere har satt stor pris på et arrangement som gikk knirkefritt og skapte interesse over hele landet. NRKs kommentatorer mener årets stevne er blant de beste som er blitt arrangert.

Skytterlagene i Stjørdal, Lånke, Skjelstadmark og Hegra har all ære av gjennomføringen i forrige uke. Ikke minst la de frivillige ned en betydelig innsats. Vi har ved flere anledninger gitt ros til de mange tusen trønderne som uten betaling sørger for at det er mulig å gjennomføre kulturbegivenheter og andre arrangementer. Landsskytterstevnet fikk hjelp av 500-600 frivillige.

LES OGSÅ: Emma (15) forsvarte fjorårsseieren

Landsskytterstevnet, som Det frivillige skyttervesen har arrangert siden 1893, er et av årets viktigste idrettsarrangement. Over 5000 skyttere deltok i Stjørdal, og begivenheten tiltrakk seg rundt 20 000 tilreisende. Når stevnet har festet seg i folks bevissthet som en stor begivenhet om sommeren, har det også sammenheng med NRKs grundige dekning gjennom mange år. Til tross for at det var EM i både friidrett og svømming samtidig, sendte NRK TV over elleve timer fra konkurransene i Lånke og Elvran i forrige uke.

Opp mot 450 000 seere fulgte NRKs sendinger fra Stjørdal. Det er et solid tall i dagens mediesituasjon. Aviser over hele Norge har god dekning av arrangementet, for alle landsdeler og mange lokalsamfunn har deltakere som lokalpressen følger med på.

Selv om Landsskytterstevnet har lange tradisjoner, er begivenheten like aktuell som før. Skyttere helt ned i elleveårsalderen deltar. Rekrutteringen er god, og flere og flere kvinner har meldt seg på de siste årene. At kjønnsbalansen blir bedre, kan ha sammenheng med at stadig flere kvinner går på jakt.

LES OGSÅ: Arrangørene forberedte tusen liter vaffelrøre og 12 000 pølser

Landsskytterstevnet seiler med andre ord i medvind, og i 2023 kan det igjen bli Trøndelags tur til å arrangere begivenheten. Stjørdal konkurrerer da med Steinkjer og Oppdal, som begge har arrangert stevnet tidligere. Uansett hvor i Trøndelag stevnet blir plassert, har Stjørdal vist at landsdelen har dyktige arrangører.