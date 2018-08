Hotellplaner som bør skape debatt

Studenter, som allerede lever under fattigdomsgrensa, må bruke 2000 kr av egen lomme for å få praksis

Saken oppdateres.

For det første fordi byens innbyggere og politikere får anledning til å ta en grundig diskusjon om byutvikling lenge før noe er avgjort. For det andre kan planen føre til at det nå blir fortgang i utviklingen av et område der situasjonen har vært fastlåst altfor lenge.

Scandic Hotels sa til Adresseavisen torsdag at de vil bygge et hotell på nærmere 4000 kvadratmeter med 425 rom ved Dora, på ei tomt som i dag brukes til bobilparkering. Det statseide selskapet Bane Nor er utbygger, og de vil gjerne bygge ti etasjer høyt. - Det kommer ikke på tale, var den umiddelbare reaksjonen fra bystyremedlem Line Fjørstad (MDG).

Prosjektet vil skape debatt. Ti etasjer er mye høyere enn de andre bygningene i området, og tomta ligger tett inntil Dora 1 og den karakteristiske bebyggelsen på Svartlamoen. Det som skjer på denne tomta vil også påvirke den videre utviklingen av Nyhavna.

Politikerne har vedtatt en kommunedelplan for området som er full av gode intensjoner. De ønsker seg en nærmest ideell bydel med en variert befolkningssammensetning. Folk skal kunne bo med kort avstand til arbeidsplass og parkområder. Spørsmålet er om et høyt, stort hotell vil stimulere til en slik utvikling. Kongresshotellet på Brattøra, som er byens største i dag, har i begrenset grad ført til mer aktivitet i området.

LES OGSÅ: Neste år åpner Britannia Hotel i ny drakt

Utbyggeren skal ha et møte med Trondheim kommune i neste uke, og foreløpig er det helt åpent hva som vil skje. Det betyr at kommunens saksbehandlere og politikere kan se planene i et langsiktig perspektiv. Dessuten får publikum god tid til å engasjere seg. Det er ellers et problem i byutviklingen at det folkelige engasjementet kommer altfor sent i beslutningsprosessen.

Trondheim vil fortsatt vokse østover. Området der Scandic vil åpne byens største hotell, er sentrumsnært og trenger mer aktivitet. Spørsmålet er hvilken aktivitet som vil tjene byen best.