Bestevenner og rivaler

Saken oppdateres.

Senterpartiet varslet tidlig at de er villig til å bytte side for å få fylkesordføreren i Trøndelag. Det er gode muligheter for at Tomas Iver Hallem (Sp) blir fylkesordfører, skal vi tro den ferske meningsmålingen som Respons har gjort for Adresseavisen og NRK. Bildet er stabilt, men det er et tydelig borgerlig flertall (hvis vi inkluderer Sp). De er ikke avhengig av KrF, og det vil jeg tro mange er lettet over. Hovedårsaken til dette overtaket er at Sp er sterkere, og SV, MDG og Rødt er svakere på fylket enn i Trondheim. Det blir ikke bedre av at Ap ser sitt dårligste nivå noensinne ved et fylkestingsvalg. Trondheimsordfører Rita Ottervik berges av sine røde venner, men det gjør ikke fylkesordfører Tore O. Sandvik.

SV har ikke samme sterke veksten i Trøndelag som vi så i Trondheim. Det er sannsynligvis flere årsaker til det. SV og Rødts framgang er først og fremst et storbyfenomen. Samtidig ser vi at Ap mister flere velgere til SV i Trondheim enn på fylket. Dette kan skyldes tillitskrisen partiet har vært gjennom lokalt. Ved de siste valgene har Ap gjort sterkere valg i Trondheim enn på fylket, nå er bildet snudd på hodet.

Pollofpolls har laget en sammenstilling av valgresultat i Trøndelag som kan leses her

Det er neppe tilfeldig at signalet om et mulig sidebytte fra Senterpartiet kom nå. For Sp er det viktig å spille med åpne kort. De ble kastet ut i det dypeste mørket i Nord-Trøndelag etter at de hadde drevet et dobbeltspill under forhandlingene etter i 2007. Sannsynligheten er høy for at Sp samarbeider der de får mest makt, og makt regner de i posisjoner. Sånn har senterpartister alltid vært. Selv om Ap frister med fagre formuleringer i programmene, så er det den utøvende makta gjennom ordførervervet som betyr mest for Sp. Dette i motsetning til f.eks. SV, som ofte måler sin innflytelse gjennom programformuleringer, resolusjoner og sånt.

Å sitte med den øverste politiske lederen av Trøndelag fylke vil være en fjær i hatten for Senterpartiet. Trøndelag regnes som Sps kjerneområde, og innad i partiet vil det gi fylkeslaget status og makt. Sp trives heller ikke særlig godt i skyggen av Arbeiderpartiet og Tore O. Sandvik, som ikke akkurat kaster en liten skygge.

Det virker langt mer sannsynlig at Høyre gir fylkesordførervervet til Sp enn at Ap gjør det. Det er vanskelig å se for seg Sandvik tilfreds med å bli fylkesvaraordfører eller gruppeleder. Sandvik går på sin sjette periode i fylkestinget, og burde være en åpenbar kandidat for nye oppgaver i partiet. Flere har sagt at han med sin brede erfaring har mye å tilføre partiledelsen.

Det kan bli et interessant skue i mange kommuner. I rikspolitikken er Ap og Sp bestevenner. Men med et svekket Ap øyner Sp at de kan snappe ordføreren i mange kommuner og fylkeskommuner.Veien til ordførermakt går tradisjonelt gjennom de borgerlige, unntatt der Sp er største parti. Ap gir nødig fra seg ordføreren til et mindre parti. Derfor kan vi få se et år der Senterpartiet høylytt kritiserer Høyre-regjeringa, men samarbeider med de samme partiene lokalt. For Sp er det helt nødvendig å lage et vanntett skott mellom riks- og lokalpolitikk.

Det er et underlig spill vi har sett opptakten til i fylkespolitikken. Flere Ap-topper har vært ute i mediene og forsøkt å «skremme» Sp bort fra å lefle med de borgerlige, med at distriktene vil tape og at grendeskoler blir lagt ned. Men hvis de tror den slags biter på Senterpartiet, så kjenner de partiet dårlig.