Bunnivå i KrF-land

Saken oppdateres.

Den gamle KrF-høvdingen Kjell Magne Bondevik ville neppe blitt begeistret om han så tallene fra sitt hjemfylke Møre og Romsdal. Fra å ha sett 23-tallet i de virkelig gode dagene, kan KrF notere 4,5 prosent på Respons’ ferske måling for Adresseavisen. Det er ikke bare nær en halvering siden forrige fylkestingsvalg. Så lavt har partiet aldri blitt målt i Møre og Romsdal før. Det burde bekymre partiet mer enn svake målinger i Trøndelag. Møre og Romsdal er ett av KrFs kjerneområder og et fylke der de tradisjonelt henter mange velgere.

Den politiske forskjellen mellom trøndelagsfylkene og nabofylket i sør er påfallende stor. Høyre og Frp gjør begge gode målinger og er bare avhengig av Venstre for å ha flertallet. Ap er nede på 19-tallet, og noen blodrød bølge med SV og Rødt i støtet er det ikke å snakke om. Til gjengjeld gjør Senterpartiet en svært sterk måling. Det mest interessante med målinga er like fullt Kristelig Folkeparti.

Hadde KrF-ledelsen lest bakgrunnstall i meningsmålingene, ville de nok blitt dystre til sinns. Det er ikke sikkert at de bryr seg så mye om slikt. I så fall ville de fått en klar beskjed om hvor velgerne deres går. 4 av 5 går til Høyre og Frp, mens de resterende går til Sp i denne målinga. Mange er usikre, ikke én finner veien til den tradisjonelle venstresida. Dette er i tråd med det vi vet om KrFs velgere. De fleste går til borgerlig side, og det er også fra de borgerlige at KrF henter flest velgere. I den grad de gjør det.

Det som virkelig burde ta fra partiet nattesøvnen, er hvor lite attraktive de er for nye velgere. I de tre målingene Adresseavisen har presentert den siste uka for Trondheim, Trøndelag og Møre og Romsdal, henter de ikke én eneste velger fra den gruppa som ikke stemte ved forrige valg. Det er både hjemmesittere og førstegangsvelgere. Det sier litt om hvor lite fristende partiet framstår for nye velgergrupper.

I dag er KrF helt avhengig av sine kjernevelgere. Det som kjennetegner partiets grunnfjell er at de er kristne, godt voksne og bor på Sørlandet eller Vestlandet. Problemet er at de blir stadig eldre og det er labert med nyrekruttering. Disse velgerne er mer konservative enn partiets velgere i Trøndelag og i byene. Mange rister på hodet over hvor vanskelig en sak som homoekteskap er for partiet. Problemet er at KrF kan ikke ses og forstås med brillene til den gjengse liberale velger i byen. Det er liten grunn til å juble over at de mest konservative gir opp partiet når det ikke kommer noen nye til.

I høst har KrF varslet at de skal finne seg selv. Knut Arild Hareide gikk under Arendalsuka langt i å slå fast at det neppe finnes noen paradisisk tilstand for partiet, i alle fall ikke her på jorden. At det er vanskelig å bestemme seg for om de skal inn i regjering eller ikke, er lett å forstå. At de er i tvil om hvilken side av politikken de hører hjemme på, er litt rarere. I alle fall om man leser bakgrunnstallene.

Men KrFs største problem er likevel hvilke saker de markerer seg på. De burde kanskje spurt seg hva Bondevik ville gjort? Det er ett ord jeg forbinder med den tidligere statsministeren, og det er verdier. Om KrF får aldri så mye gjennomslag på brennbare saker som objektsikring og reversering av regionreform, så tør jeg spå at de knapt vinner en eneste ny velger på det.