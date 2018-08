- Per Sandberg fikk en uverdig avgang fra politikken

- Trist exit for Per Sandberg

Det sier politisk redaktør Tone Sofie Aglen i denne utgaven av «OmAdressert.»

- Per Sandberg har vært politiker i over 30 år. Han har vært tydelig og engasjert og en mann som har snakket rett fra levra. Det som skjedde i Arendal tidligere i sommer var egentlig ganske trist, sier Tone Sofie Aglen.

«OmAdressert» er tilbake etter sommerferien. Stortings- og bystyrerepresentant Mari Holm Lønseth (H) er gjest. Sammen med Tone Sofie Aglen og Harry Tiller oppsummerer hun sommerens viktigste politiske hendelser. De tre har mye på hjertet etter en pause for podkasten gjennom sommeren.

Denne uka kom det to nye meningsmålinger på trykk i Adresseavisen. I Trondheim viser målingen at det er et knapt politisk flertall for Ap, SV, Rødt og MDG - ett år før valget. Det er et tema som opptar våre podkastere. Fortsatt har ikke ordfører Rita Ottervik svart på om hun ønsker å bli nominert for en ny periode, og det overrasker flere i panelet.

I det nye Trøndelag viser målingen at det kan bli et politisk skifte dersom Senterpartiet velger å skifte side. Fylkespolitikken ligger an til å bli mer spennende enn på lenge.

Bråket rundt Trondheim Spektrum er også et naturlig tema når «OmAdressert» har våknet fra sommerdvalen. I tillegg er det bråk i Finmmark rundt regionreformen i Stortingets vedtak om slå dem sammen med Troms.

