Erna bør være fornøyd med meg

Startskuddet gikk på mandag. Jobb, skole og barnehage – pluss en haug med andre ting. Reveljen går hver morgen i ukristelig tid. Røske opp småtrollene fra lun dyne. Installere begge i bilen med hver sin aperitiff (frokostblanding i en kopp). Dure ned til skolen. Regn, regn. Av med sko, inn på SFO. Være tålmodig mor med lave skuldre som tar farvel med en fersk førsteklassing som skal tilbringe åtte, ni timer i institusjon.

Suse videre til barnehagen. Farvel til treåring. Spurte snarveien gjennom skogen for å rekke bussen. Uten p-plass på jobb må jeg kjøre kollektivt. Regnet fortsetter. Skulle hatt bevernylondress og slagstøvler, ikke tynn kåpe og joggesko. Sklir over fuktige røtter og rekker ikke bussen. Fisker fram ørepluggene til telefonen for å høre nyheter på radio. Ørepluggene er båndspaghetti sammen med mobilladeren og husnøklene. Dessuten er det feil øreplugger, de passer ikke til den nye mobiltelefonen.

Endelig på bussen som siger seint av gårde i morgenrushet. Stående mellom setene prøver jeg å holde balansen mens jeg sjekker avisene på mobilen. Mens jeg leser om flomrammede i India som må ta straffa for klimaendringer, seiler tankene av gårde mot mer lokale farvann. Altså mitt eget liv. De peiler seg inn på ukeplaner, planleggingsdager, bursdager, høstferie, juleferie. Neste sommer. Hvordan skal kabalen gå opp? Gammelt jungelord sier det blir finvær hvis kabalen går opp. Foreløpig regner det.

På plass på jobb. Vått hår, svette armhuler. Har jeg husket å ta på meg deodorant? Kanskje jeg får kreft av stresset? Jeg åpner e-posten som er stappa av masse svada. Må rydde i rælet. Senere. Har jeg noen glupe ideer? Jeg begynner å tenke på Erna Solberg. Forrige uke truet statsministeren med 43 timers arbeidsuke hvis ikke flere jobber og deltidsarbeidende jobber fulltid. For få i jobb truer velferdsstaten. Produktiviteten må opp for å opprettholde dagens inntekter. Hver tredje kvinne jobber deltid, og det har lenge vært bred politisk enighet om at de som jobber ufrivillig deltid, må få heltidsstillinger.

Slabbedaskene derimot, den gjengen som har mer fri fordi de vil og kan, må ta affære selv, mener statsministeren, NHO og andre som bekymrer seg for produktiviteten. Dette er min frie tolkning av budskapet, men de mener at kvinner som er avhengig av ovale weekender for å rydde i skap, trene intervall og shoppe, må ta seg sammen og jobbe mer.

Dessverre tror jeg ikke denne gruppa går rundt og bekymrer seg for oljefondet. De jobber mindre fordi de har råd til det. Hvorfor skal mennesker, som i tillegg til en vanlig jobb har 90 prosent stilling som logistikk- og personalansvarlig for familien på fem, jobbe fulltid hvis de ikke må? Hvorfor skal 50-åringer med ny hytte og voksne barn jobbe fulltid i en kjedelig jobb hvis de ikke må? Det er ikke sånn at jobb er selvrealisering og identitet for alle. Noe sier meg at det er mer spennende å være statsminister enn asfaltarbeider.

Mange kvinner som jobber i reduserte stillinger, argumenterer dessuten for at mer fritid gjør at de unngår farlig stress og sjelelig ubalanse som følge av den evigvarende løpingen i hamsterhjulet. De er lei av dårlig samvittighet og vil være mer til stede for sine barn.

Personlig har jeg god samvittighet for fellesskapet. Erna bør være fornøyd med meg. Jeg har jobbet fullt hele veien. Plassert mine barn i barnehagen da de var 11 måneder gamle og ikke kunne gå. Mye er selvsagt bortprioritert på veien, bevisst eller ubevisst. Bursdager er glemt, stua mangler gardiner og ungene har gått i barnehagen i shorts i tolv grader og regn. Jeg har jobbet fordi jeg må, jeg trenger nok penger til å betale regningene. Men hadde noen tilbudt meg mer fritid uten heftelser, hadde jeg selvsagt sagt ja.

Heldigvis synes jeg jobben min er noenlunde interessant. Det er jo en fordel når man må jobbe full arbeidsuke. Andre synes derimot det er kjedelig og slitsomt å jobbe og er derfor ikke motivert for full stilling. Uansett hva Erna sier.

