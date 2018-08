Dårlig argument? Skyt på Oslo

Solskjær etter Molde-kollaps: – Best at jeg ikke sier så mye nå

Hvis argumentet ditt er dårlig, hev stemmen, heter det i et gammelt jungelord. Det ser ut som folk som bor et stykke nord for Sinsenkrysset har funnet sin egen variant av den samme teknikken. Fyr løs en salve om at dem i Oslo ikke skjønner noen verdens ting. Hører jeg én gang til at noen sier «på et kontor i Oslo», så klikker det for meg.

Å slå kraftig tilbake mot den såkalte Oslo-eliten er blitt gjort til det parodiske det siste året. Det er mange gode grunner til å utfordre makt- og meningskonsentrasjonen i hovedstaden, men da må vi i det minste gjøre det skikkelig. Mange av debattene ligner mest på et halvdårlig revynummer. Kommunereformen. Dem kan ikke sitte på et kontor i Oslo å tegne kart når folket vil ha små kommuner. Rovdyr. Dem kan ikke sitte på et kontor i Oslo å vedta at ulven skal rusle rundt husveggen. Politireformen: Dem kan ikke sitte på et kontor i Oslo og si at alle med politiuniform tar feil. Regionreformen. Dem kan da for helv… ikke sitte på et kontor i Oslo å vedta hvordan vi skal ha det her oppe i nord. Legg til at dem i Oslo går i dress og drikker kaffe latte, så er vi der.

Det toppet seg i en debatt i Dagsnytt 18 forrige uke mellom Nettavisens Gunnar Stavrum og Finnmark Arbeiderpartis Wenche Pedersen. Stavrum mente at finnmarkingene ikke skjønte sitt eget beste. Finnmarkspolitikeren burde ha masse faktiske argumenter å legge på bordet mot Stavrum. Regionreformen er så gjennomkritisert at den knapt får støtte av dem som har laget den. Men det er altså at «Stavrum sitter på et kontor i Oslo» som er kronargumentet. Det er både pinlig og forunderlig at man ikke kommer opp med noe bedre.

Spesielt presist er det neppe heller. Regionreformen er nok heller tenkt ut i fjøset til Venstre-politiker André Skjelstad i Verran i Nord-Trøndelag enn på et kontor i Oslo. Men det slår neppe like godt i debatten. Nå har rett nok også Skjelstad et kontor i Oslo. Demokratiet vårt er nå engang innrettet slik at både Stortinget og regjeringa er satt sammen med representanter fra hele landet.

Det er nok mye vi kan gi Oslo skylda for, men ikke regionreformen. Det er politikere i Trøndelag, Agder og på Vestlandet som i særlig grad har ivret for større og sterkere regioner. Interessen blant den gjengse osloborger tør jeg tippe er et sted i nærheten av null. Men det er mulig jeg er fordomsfull her. Vi kan liksom tillate oss å være det når det gjelder Oslo.

Selv Olavsfestdagenes utmerkede direktør dro i sommer Oslo-kortet da en kommentator i Dagbladet kritiserte festivalen. – Han sitter i Oslo og skriver kommentar uten å vite hva Olavsfestdagene er. Som om det ikke fantes plenty gode argumenter å svare med. Nå tror jeg man utmerket godt kan sitte hvor som helst i landet og uttale seg om ting man strengt tatt ikke vet hvordan er. Men se for deg at en kulturpersonlighet i hovedstaden hadde sagt «han sitter på et kontor i Vadsø og har ikke peiling på hva opera er». Det hadde blitt spetakkel, det.

Det ligger i tiden å lage et skille mellom eliten i byen som ikke skjønner noen ting og folket der ute som vet hvordan virkeligheten er. Det er like dumt som den Oslo-arrogansen vi har vært opptatt av å motarbeide. Vi gjør oss veldig små og uinteressante som samfunnsdebattanter om vi ikke har noen bedre argumenter å komme med.