Dommernes exit må bli en øyeåpner

Jeg må tilstå at jeg har litt sans for enkelte Frp-politikere

Når du i tillegg besøker et offentlig toalett, burde du være så pertentlig at du skulle ønske såpedispenseren var fylt med klor

Jeg må tilstå at jeg har litt sans for enkelte Frp-politikere

Saken oppdateres.

Idretten derimot, henger etter. Historien om håndballdommerparet som ikke får dømme herrekamper i regi av Det internasjonale håndballforbundet (IHF) og Det europeiske håndballforbundet (EHF), er nok et eksempel på at internasjonal idrett har en foreldet holdning til likestilling.

LES OGSÅ: Mobbetallene må ned

Dommerduoen Guro Røen og Kjersti Arntsen er rangert som Norges beste håndballdommerpar, uansett kjønn. De har dømt alt på kvinnesiden. Likevel har de foreløpig ikke fått dømme herrekamper i internasjonale mesterskap. Det mannlige paret som er rangert under Røen og Arntsen i Norge, er derimot nominert til å dømme i mesterskapet.

I mai fikk de beskjed fra IHF om at de ikke var aktuelle for herrekamper internasjonalt i nær framtid. Døm damene i neste VM og OL i stedet, var beskjeden de fikk. I vår avsluttet Røen/Arntsen karrieren. De ser ikke hvordan de skal komme nærmere sitt mål om å dømme herrekamper og har mistet motivasjonen. Duoen savner konkrete begrunnelser og opplever at de ikke får de samme mulighetene som menn.

Det er de internasjonale forbundene som nominerer dommere de mener er gode nok til turneringer og mesterskap, og vi må ta høyde for at Røen/Arntsen ikke har levert optimalt i alle sammenhenger. Samtidig er ikke duoens historie spesiell. Det er ingen tvil om at det er mer trøblete for kvinner å nå toppen som ledere og dommere i idretten. Det finnes mange eksempler. Kvinner er i klart mindretall i sentrale posisjoner. De internasjonale forbundene er mannfolkenes verden. Å hoste opp en kvinnelig hovedtrener for en klubb i norsk toppfotball, virker foreløpig som en fjern drøm. Fortsatt eksisterer tradisjonen der vakre, lettkledde kvinner kysser vinnerne i internasjonale sykkelmesterskap. Menn skal vinne, mens kvinner skal skinne, ser det ut til.

Å endre sementerte strukturer tar tid, også i idretten. Likevel er det på tide at idretten blir mye mer bevisst på denne forskjellsbehandlingen. Exiten til Røen og Arntsen må bli en øyeåpner.