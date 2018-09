Lytt til Tore O.

Saken oppdateres.

Når man trodde det ikke kunne bli stort verre, har den mye utskjelte regionreformen kollapset fullstendig. I helga sørget et flertall bestående av Ap, Sp, SV og Frp for at arbeidet med Viken-sammenslåingen ble satt på vent. Det er lett å forstå lokalpolitikernes snuoperasjon. Det er få hjerter som banker for Viken. Hvilke oppgaver fylkene får, er fortsatt uklart. Når det politiske Norge har akseptert, og til og med applaudert, at fylkespolitikerne i Finnmark boikotter et gyldig stortingsvedtak, kan man ikke vente at andre regioner slutter lojalt opp.

Da er det langt verre å forstå hvordan våre fremste politikere har opptrådt. Det virker ikke å være noen voksne hjemme som tar ansvar for det problembarnet som reformen er blitt. Høyre og Frp ønsker ikke denne reformen, og det bærer også deres lunkne engasjement preg av. Regionreformen er helt og holdent Venstre- og KrFs baby. De to partiene gjorde åpenbart ikke en god nok jobb med forankringen, og nå virker de ikke særlig opptatt av å berge stumpene. KrF bruker sin vippeposisjon til å holde Stortinget på pinebenken i sak etter sak. Hvor har KrF gjemt seg nå? Det minste vi kan forvente er at KrF står opp for sin egen reform og ikke skaper grobunn for tvil.

I opposisjonen er det ikke bedre stilt. Ap-leder Jonas Gahr Støre har gått til det oppsiktsvekkende skrittet å støtte opprørerne i Finnmark. Det er helt legitimt å jobbe for å endre et politisk vedtak, men vi hadde ikke drømt om at det gamle styringspartiet skulle oppfordre til boikott av vedtak man ikke liker. Samtidig får Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ha hjemme alene-fest med sin enkle retorikk. Å tro at det gagner fylkeskommunen å stikke kjepper i hjulene for reformen, er i beste fall naivt.

Dette er først og fremst tragisk for de mange fylkespolitikerne som har jobbet for å flytte makt til regionene. Nå settes prosessene på vent, og de 45 000 som er ansatt i landets fylkeskommuner må leve i usikkerhet. Trøndelags nyvalgte fylkesordfører Tore O. Sandvik er et enslig lys i det politiske mørket. I et intervju i Aftenposten var hans beskjed til partileder Jonas Gahr Støre at Ap må bidra til å reparere regionreformen, ikke stanse den. Det er en oppfordring som langt flere enn Støre bør merke seg.