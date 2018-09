Godt tiltak for bedre dyrevelferd

Brevet er så hatefullt at jeg ikke synes vi skal godta at det blir puttet i postkassa til folk

Brevet er så hatefullt at jeg ikke synes vi skal godta at det blir puttet i postkassa til folk

Saken oppdateres.

En slik merking er bra både for dyrene og forbrukerne, og flere matvarekjeder bør følge Remas eksempel.

Dyrevernalliansen hevder dagens minimumskrav til dyrevelferd ikke tar godt nok vare på dyrene. Organisasjonen har derfor laget kriterier som skal forbedre livet til storfe og kylling. Underveis har de fått råd av bøndene som er med i merkeordningen, samt forskere. Ett av kravene er at ku og kalv får være sammen i minst seks uker.

Rema 1000 har finansiert oppstarten av merket med 5,5 millioner kroner og skal investere ytterligere tre millioner kroner. Bøndene som ønsker å være med, må betale en egenandel.

FIKK DU MED DEG DENNE? Dommernes exit må bli en øyeåpner

Norges Bondelag synes ikke at dette er en god idé. De mener at dyrevelferdsprogrammer som allerede finnes for kylling og kalkun har mer for seg og vil favne bredere. Merket vil dessuten bety økte kostnader for bøndene. Selvsagt er bedre dyrevelferd til alle dyr det viktigste, men det ene utelukker ikke det andre. Det har vært alt for vanskelig for forbrukere som er opptatt av dyrevelferd å vite hvilke produkter de skal kjøpe.

Vi tror at mange kunder ønsker at kjøttet de spiser skal stamme fra dyr som har levd et godt liv. Det koster riktignok, men ikke bare for bøndene. For å være konkurransedyktig i en bølge med bevisste kunder, byttet Rema 1000 i vinter ut vanlige, hurtigvoksende kylling med en friskere kyllingrase. Selskapet sier de selv tar regningen for en dyrere råvare, men tror det lønner seg på sikt.

Selv om det allerede finnes regelverk, vil det nye merket kunne bidra til at flere bønder og matvarekjeder legger større vekt på dyrevelferd. Helsemyndighetene anbefaler oss å spise mindre rødt kjøtt. Skal vi først spise en biff, kan det hende den smaker bedre om den har levd et ålreit liv - om ikke annet for samvittigheten.