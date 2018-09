Ritas nøling

Veien har vært planlagt i over 30 år, nå er den endelig klar for trafikk

Det har ikke vært lett å bli klok på ordfører Rita Ottervik i det siste. For fjerde gang utsatte hun i helga å svare nominasjonskomiteen om hun ønsker å stille som ordførerkandidat. Samtidig har svært gode partikilder vært klare på at hun tar gjenvalg – at tida det tar handler om helt andre ting.

Denne gangen må Ottervik sjøl ha skjønt at dette ikke ser veldig bra ut. Nølinga gjør det betimelig å stille spørsmål ved hvor motivert hun egentlig er. Selv om det neppe er intensjonen, blir det etterlatte inntrykket at hun er usikker og halvhjertet. Høyresida har gjort det de kan for å spre det budskapet. Det svekker hennes autoritet. Og det er ikke et godt utgangspunkt for å vinne valget. Inntrykket av at folk måtte knegås for å stille til valg for Ap på fylket, gjør ikke situasjonen bedre for partiet. Rita Ottervik hadde ikke stort annet valg enn å klargjøre sitt ja nå, selv om hun nok gjerne skulle hatt litt mer tid. Derfor gikk hun til det uvanlige skritt å kalle inn til pressekonferanse uten å ha en eneste nyhet å komme med bortsett fra sitt lenge ventede ja.

At Ottervik har måttet spørre seg selv om hun er motivert nok, er ikke unaturlig. 15 år som ordfører i Norges tredje største by er ikke bare en dans på røde Ap-roser. Ottervik har aldri lagt skjul på at hun er familiekjær, og at tid borte fra familien har en kostnad. Samtidig er det to andre årsaker til at hun «må» fortsette. Hun har vært ansett som en svært suksessfull ordfører, men det siste året har vært et «annus horribilis». I tillegg til den nasjonale kollapsen har Trondheim Ap hatt Kystad-saken og Giske-saken å bakse med. Partiet har falt som en stein på meningsmålingene og Otterviks allianse på rådhuset er i full oppløsning. Engang var rødgrønne Trondheim et utstillingsvindu. Å kalle det et skrekkabinett er nok vel drøyt, men Ottervik vil neppe ha dette som sitt ettermæle. Rita må rett og slett reise kjerringa igjen.

Hensynet til partiet er en annen viktig avveining. Med unntak av fylkesordfører Tore O. Sandvik er det ikke lett å se hvem som kunne tatt Otterviks plass i Trondheim. Derfor ville hun satt partiet i en nesten håpløs situasjon om hun ga seg nå. Hun er partiets aller viktigste merkevare. Etter Kystad-saken har Ap mistet flere av sine mest sentrale politikere. Noen har mistet tillit, andre har mistet motivasjonen. Ap har et stort behov for å fylle på med politikere som kan fylle skoene etter de tapte kronprinser Rune Olsø, Marek Jasinski og Geir Waage. Den tidligere Ap-toppen Olsø har sammen med Trond Giske vært en særdeles viktig strateg bak Aps mange valgseire. Alle har av ulike årsaker takket nei til gjenvalg.

Uthalinga har handlet om hvem hun skal ha med seg på lista, men også om hvem hun IKKE vil ha med seg. Ottervik har unektelig mange kvaliteter som politiker, men hun liker ikke å bli snakket imot. Hun har alltid foretrukket å omgi seg med lojale folk som ikke utfordrer for høylytt. Nå murres det over at hun vil diktere for mye i partiet. Det er ingen dristig spådom at Ottervik er mer opptatt av det solide og trygge enn av å bygge talenter og spennende navn for framtida.

Mange tror at Ottervik i realiteten går for to nye år. Dersom hun blir gjenvalgt er det ikke usannsynlig at hun vil gi stafettpinnen videre i løpet av perioden. En ny kandidat har alltid bedre muligheter til å bli valgt dersom de får prøvesitte ordførerens stol. Mange hadde ventet at dette byttet skulle skje i inneværende periode, men så skjedde som kjent ikke. Derfor er det stor interesse rundt de nye navnene på Aps liste. Hvem vil bli hennes arvtager i Trondheim? Det er lite wow-faktor over de navnene som så langt er kommet fram. Samtidig skal en være varsom med å dømme folk før vi har sett dem i rollen.

Det er verdt å minne om at det var ikke mange som forutså Otterviks sterke posisjon den gang hun var en relativt anonym politiker i bystyre og på fylkesting.