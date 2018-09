Over 150 arrangementer i Trondheim fredag: Her er høydepunktene under årets Kulturnatt

Innspurt for E6-utbygginga sør for Trondheim: Disse trafikkomleggingene må du regne med i høst

Innspurt for E6-utbygginga sør for Trondheim: Disse trafikkomleggingene må du regne med i høst

Saken oppdateres.

Hva må til for at regionreformen skal komme på sporet igjen og bli en suksess? Nå er det vel strengt tatt vanskelig å bruke regionreform og suksess i samme setning. Spørsmålet er like fullt aktuelt. En forutsetning for å lage nye regioner var at de skal få nye og større oppgaver. De oppgavene som regjeringa presenterer 19. oktober vil ha stor betydning for om dette problembarnet virkelig blir den fiaskoen mange allerede mener den er. Dersom oppgavene ikke tilfredsstiller forventningene i regionene og i KrF, kan det skjøre byggverket kollapse fullstendig. En trenger ikke være noen stor spåmann for å forutse følgende reaksjoner:

Viken: Ikke noen vits med Viken dersom vi ikke får flere oppgaver enn dette.

Finnmark: Alt dette kan Finnmark klare alene (og mere til).

Trøndelag: Skuffelse.

Sp: Dette er en unødvendig tøysereform som kun er laget for å sentralisere og legge ned.

KrF: Dette er vanskelig...

LES KOMMENTAREN: Rita Otterviks nøling

Men tilbake til oppgavene. Et utvalg ledet av professor Terje P. Hagen foreslo i vinter å overføre en overraskende lang rekke oppgaver knyttet til næring, samferdsel, miljø, kultur og helse fra staten til de nye regionene. Forslaget møtte ikke akkurat jubel. Omtrent alle som har uttalt seg mener at det blir det reneste Sodoma og Gomorra her til lands om akkurat deres oppgave flyttes. Mest høylytt var reaksjonene i kulturlivet.

Å flytte oppgaver fra staten høres enkelt og tilforlatelig ut, men er i realiteten en brytekamp med svært ujevne lag. Stortinget har allerede bestemt at fylkene skal få ansvar for administrasjon av fylkesvegene (sams vegadministrasjon), men Statens vegvesen har gått til omkamp. Rapporten med det talende navnet «Fra sams og samling» er i realiteten en 92 sider lang argumentasjonsrekke av hvorfor det er en dårlig idé: Dyrere og dårligere med fylkeskommunen, er gjennomgangstonen. Dette er altså ståa på en oppgave som allerede er vedtatt. Da kan man jo tenke seg hvor lett det er å flytte oppgaver fra andre statlige institusjoner. En lite dristig spådom er at fylkene må se langt etter togene, som de gjerne vil ha ansvar for.

LES KOMMENTAREN: Ap og Sp er bestevenner og rivaler

Spesielt mye enklere er det neppe å flytte oppgaver fra fylkesmannen. Fylkene vil gjerne ha kloa i oppgaver knyttet til landbruk, forvaltning, plan og miljø. Hagen-utvalget ser for seg at fylkesmannen skal rendyrkes som kontrollorgan, mens regionene får utviklingsoppgavene. Noe blir nok (vurdert) overført, men fylkesmennene har ord på seg for å være flinke til å verne om sine oppgaver med noble begrunnelser.

Hagen-utvalget foreslo å legge ned fem statlige institusjoner. Det er viktig for fylkene å få nye virkemidler knyttet til næringsutvikling. Venstres André Skjelstad uttalte at Siva er gryteferdig for å overføre til fylkene, og antydet at Innovasjon Norge og Forskningsrådet ville miste makt. Utspillet ble kjapt sablet ned av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Det var visst Skjelstad som havnet i den sorte gryte i første omgang.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Dårlig argument? Skyld på Oslo

Sannsynligheten virker også liten for at fylkene får mange nye oppgaver på helse og velferdsområdet. Forslaget om å flytte barnevernstjenester til fylkene ble skutt ned av Høyre nesten før det ble lansert. Sannsynligvis er heller ikke fylkespolitikerne spesielt opptatt av å få trøste og bære-oppgaver. På kulturområdet har protestene vært så høyrøstede at vi nesten hørte dem rope fra Bergen til Oslo: Ikke rør Den Nationale Scene! Her vil nok regjeringa skyve problemene foran seg og avvente den varslede kulturmeldinga.

LES FLERE KOMMENTARER FRA TONE SOFIE AGLEN HER

Så hva blir det så igjen av oppgaver til regionene? Sannsynligvis svært lite konkret, men mye som skal utredes videre. Reformens forsvarere får bare smøre seg med tålmodighet. Om det finnes noen igjen i dette landet.